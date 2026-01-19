侯友宜卸任前拚全市汙水接管數130萬戶 「不想欠債離開」

汙水下水道被視為看不見的隱形工程，卻與民眾生活息息相關。新北市長侯友宜今天視察三峽地區三鶯二期第10標及第12標汙水下水道工程時表示兩標工程預計2028年全數完工，屆時三峽可接管8610戶，讓接管率偏低的三峽區可提升至51.18％。他說，目前全新北有15個案子在同時施工，新北今年接管戶數可達130萬戶，2030年可完成140萬戶，全力拚各區接管數「不想欠你們債就離開」。

侯友宜今天前往三峽大勇路視察鳶山里下水道工程，在地里長周文美看到侯友宜前來直呼「真的差很大」，周邊住戶陳姓鄰長說，過去這段民宅後巷，因堆積許多雜物還有違章物很難通行，經改造後不僅更寬闊，最重要「沒有蚊蟲了」。

侯友宜說，為持續提升市民生活品質，市府不僅編列預算確保工程持續推動，今年更自籌達12.94億元投入汙水建設，讓各區接管工程不間斷。

侯友宜說，新北自2019年至2025年完成35萬806戶汙水用戶接管，占六都接管總數的33%，累計接管戶數已達127萬4682戶，整體汙水處理率高達92.64%，都是全國第一，今年底預計接管戶數將達130萬戶，2030年目標140萬戶。

今天也有不少其他區里長到場觀摩希望爭取市府協助接管，侯友宜表示，他最重視基礎建設，只要各里長出的方案合情合理，都會把它做完「我不想欠你們債就離開」。

水利局長宋德仁說，目前「三鶯實施計畫第二期修正」已提報國土署，持續爭取三鶯水資源回收中心二期擴廠及未來三峽地區接管工程經費。

他說，汙水接管施工環境極為惡劣且辛苦，還要面臨建物型態特殊、無接管空間或涉及私地等難題，每一戶接管都需要克服重重困難，但透過專業技術與積極溝通，將這項吃力不討好的工作轉化為後巷環境改善的契機。

新北市議員江怡臻說，中央對新北的補助受限總預算額度，近年補助新北逐年下降，侯市府為回應市民需求想持續接管工作，額外投入市府經費62億多元，光今年就自籌12億多來辦理，新北自籌比例已經超過43％。對三峽、樹林、鶯歌的接管她呼籲務必加緊腳步，她也會持續監督要求，讓市民擁有乾淨安全的生活環境。

新北市議員蘇泓欽則說，大三鶯地區目前接管率都不到50%，對比整體已超過7成，真的有一大段距離，他可理解疫情過後缺工缺料衍生的工程發包問題，但仍市府能夠多關愛這個地區的民眾，一起加速把基礎工程做好。