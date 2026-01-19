猴硐貓口銳減200變30 民眾：地方觀光不能只依賴遊蕩動物

新北瑞芳猴硐貓村是當地特色，市府打造「猴硐貓公所」作為觀光、教育基地，過去最多超過200隻貓，如今只剩約30隻，原因在於多數貓已依法結紮等。地方擔憂觀光特色將一去不復返。不過有民眾認為，猴硐的觀光不應依賴遊蕩動物，而是應該結合當地特色轉型。

貓村內有許多貓居民，吸引愛貓者來踩點，「貓公所」第一波經營者被質疑環境沒顧好，疑似有貓飼料發霉等情事，因此自行解約，至今仍遲遲未找到理念契合的經營團隊。

由於許多民眾抱怨，遠道而來卻只看見小貓兩、三隻，貓村將失去特色。光復里里長周晉億日前在媒體受訪表示，以前比人還要多，建議貓公所應該要負責繁殖貓咪，等養大一點再放出來，也可以植晶片來管理。

農業部動保司副司長陳中興表示，一般來說貓不能私下繁殖，除非向地方動保機關申請，並提出詳細的繁殖計畫和場所管理計畫，也應符合「特定寵物業管理辦法」的規定，再經過核准才能繁殖。

但有民眾認為，猴硐貓公所既然是動保教育基地，也有在做遊蕩貓TNR和認養，為了特色反而要開始繁殖，已經違背貓公所的設立初衷。

去過貓公所的民眾表示，貓公所已宣導正確的餵養觀念，但如果是動保教育基地，更應該宣導的其實是不應餵食遊蕩動物，猴硐的貓減少，代表越來越少的貓流浪，不解這樣的好事為何被認為不符社會期待？猴硐的觀光應該要結合當地人文特色好好轉型了。