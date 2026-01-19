快訊

學測數B解答看這！師評題目完整有深度「這題不容易」 考生：陷阱題不多

民調／高雄市長藍綠對決 柯志恩領先賴瑞隆6.3個百分點

逆轉不孝子！84歲失智母靠「防兒條款」討回千萬家產

聽新聞
0:00 / 0:00

猴硐貓口銳減200變30 民眾：地方觀光不能只依賴遊蕩動物

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
新北瑞芳猴硐貓村是當地特色，過去最多超過200隻貓，如今只剩約30隻。圖／聯合報系資料照片
新北瑞芳猴硐貓村是當地特色，過去最多超過200隻貓，如今只剩約30隻。圖／聯合報系資料照片

新北瑞芳猴硐貓村是當地特色，市府打造「猴硐貓公所」作為觀光、教育基地，過去最多超過200隻貓，如今只剩約30隻，原因在於多數貓已依法結紮等。地方擔憂觀光特色將一去不復返。不過有民眾認為，猴硐的觀光不應依賴遊蕩動物，而是應該結合當地特色轉型。

貓村內有許多貓居民，吸引愛貓者來踩點，「貓公所」第一波經營者被質疑環境沒顧好，疑似有貓飼料發霉等情事，因此自行解約，至今仍遲遲未找到理念契合的經營團隊。

由於許多民眾抱怨，遠道而來卻只看見小貓兩、三隻，貓村將失去特色。光復里里長周晉億日前在媒體受訪表示，以前比人還要多，建議貓公所應該要負責繁殖貓咪，等養大一點再放出來，也可以植晶片來管理。

農業部動保司副司長陳中興表示，一般來說貓不能私下繁殖，除非向地方動保機關申請，並提出詳細的繁殖計畫和場所管理計畫，也應符合「特定寵物業管理辦法」的規定，再經過核准才能繁殖。

但有民眾認為，猴硐貓公所既然是動保教育基地，也有在做遊蕩貓TNR和認養，為了特色反而要開始繁殖，已經違背貓公所的設立初衷。

去過貓公所的民眾表示，貓公所已宣導正確的餵養觀念，但如果是動保教育基地，更應該宣導的其實是不應餵食遊蕩動物，猴硐的貓減少，代表越來越少的貓流浪，不解這樣的好事為何被認為不符社會期待？猴硐的觀光應該要結合當地人文特色好好轉型了。

猴硐 動物 寵物 認養 貓咪 結紮 農業部

延伸閱讀

賴總統：全台貓狗比14歲以下幼童多 小孩越生越少政府要面對

致敬礦工前輩 「從危險到安全」七七礦災特展瑞芳猴硐開幕

政院拍板動保新制 棄養寵物最重罰百萬、虐待致死加重其刑

瑞芳區弓橋里增設YouBike站 預計六月前完成啟用

相關新聞

猴硐貓口銳減200變30 民眾：地方觀光不能只依賴遊蕩動物

新北瑞芳猴硐貓村是當地特色，市府打造「猴硐貓公所」作為觀光、教育基地，過去最多超過200隻貓，如今只剩約30隻，原因在於...

新北營養午餐免費有望？侯友宜：我們會做好準備

新北市營養午餐免費與否引發討論，新北市副市長劉和然今天受訪提到會有新方案，新北市長侯友宜今天視察三峽區汙水下水道用戶接管...

山櫻花迎春初綻 汐止康誥坑溪浪漫賞櫻步道粉嫩登場

時序步入初春，萬眾期待的浪漫櫻花季即將展開！新北市景觀處首推汐止康誥坑溪櫻花廊道，其沿岸種植的山櫻花已悄然綻放，桃紅色山...

北市計程車春節加價 這天開始每趟加30元

農曆春節將於2月14日連放9天至22日。北市公運處表示，北市春節計程車加成運費從2月11日開始調整，每趟加收30元，也提...

影╱柯文哲酸蔣萬安營養午餐免費民粹 秦慧珠：不要嘴賤

針對昨天台北市前市長柯文哲酸現任台北市市長蔣萬安推行營養午餐免費政策是作秀、騙選票，國民黨台北市議員秦慧珠批評柯文哲是未...

挨轟政策轉彎…劉世芳將拜訪談社宅 蔣萬安回應了

賴清德總統提出8年直接興建13萬戶社宅目標挨批轉彎，被指下修興辦社宅數量，甚至內政部長劉世芳今也說，除中央，地方也需要接...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。