滿足地方期待 台中潭子區聚興里市民活動中心開工
台中市潭子區聚興里人口突破5000人，居民期盼興建市民活動中心，在立委楊瓊瓔極協助下，國防部軍備局同意無償撥用土地，市府籌編預算，投入總經費逾1840萬元，將為里民新建市民活動中心，今天辦動土典禮，預計今年9月完工。
今天由台中市民政局長吳世瑋與法制局長李善植共同代表市長盧秀燕主持開工典禮，感謝中央與地方攜手合作，實現地方多年心願，齊力為聚興里打造友善多元的育樂空間。
吳世瑋表示，聚興里民長期缺乏舒適的公共活動空間，但土地取得不易，感謝立委楊瓊瓔積極協助向國防部軍備局爭取無償撥用國有土地，感謝市議員賴朝國及聚興里長黃沛綺多年來極力爭取，及市議會對預算的支持。活動中心基地位於新興國小旁、潭子區聯合辦公大樓後方，同時鄰近市警局與簡易棒壘球場，占地寬敞、交通便利，規劃興建地上一層樓建築，總樓地板面積約70坪，若工程順利，今年9月可完工使用，將提供居民集會、活動及休閒等多功能友善空間。
