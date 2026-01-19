快訊

台美關稅只需二讀 江啟臣：嚴審關鍵報告扮黑臉增談判底氣

他氣2026年微軟Word「表格空白頁還刪不掉」 內行人曝10秒解決方法

蘆洲葱油餅攤商雙屍案…逆子行凶換掉血衣騎車逃 家中監視器全都錄

滿足地方期待 台中潭子區聚興里市民活動中心開工

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市潭子區聚興里市民活動中心今天辦開工典禮，立委楊瓊瓔等人到場。記者游振昇／攝影
台中市潭子區聚興里市民活動中心今天辦開工典禮，立委楊瓊瓔等人到場。記者游振昇／攝影

台中市潭子區聚興里人口突破5000人，居民期盼興建市民活動中心，在立委楊瓊瓔極協助下，國防部軍備局同意無償撥用土地，市府籌編預算，投入總經費逾1840萬元，將為里民新建市民活動中心，今天辦動土典禮，預計今年9月完工。

今天由台中市民政局長吳世瑋與法制局長李善植共同代表市長盧秀燕主持開工典禮，感謝中央與地方攜手合作，實現地方多年心願，齊力為聚興里打造友善多元的育樂空間。

吳世瑋表示，聚興里民長期缺乏舒適的公共活動空間，但土地取得不易，感謝立委楊瓊瓔積極協助向國防部軍備局爭取無償撥用國有土地，感謝市議員賴朝國及聚興里長黃沛綺多年來極力爭取，及市議會對預算的支持。活動中心基地位於新興國小旁、潭子區聯合辦公大樓後方，同時鄰近市警局與簡易棒壘球場，占地寬敞、交通便利，規劃興建地上一層樓建築，總樓地板面積約70坪，若工程順利，今年9月可完工使用，將提供居民集會、活動及休閒等多功能友善空間。

楊瓊瓔 台中市 建築

延伸閱讀

台中市藍營下屆市長人選僵局 盧秀燕引用佛法：盼速協調成功

春節9天目前血存量偏低 台中捐血中心偕3市長參選人籲捐血

國民黨台中市長黨內協調沒共識？ 藍營江啟臣、楊瓊瓔今表態

國民黨下屆台中市長人選未定 江啟臣、楊瓊瓔支持者先空戰

相關新聞

柯文哲稱午餐免費騙選票 蔣萬安曝市民光鮮亮麗背後真相

北市前市長、民眾黨前黨主席柯文哲昨天出席市黨部支持者見面會時，對北市長蔣萬安推動營養午餐免費政策，批是民粹政治、「騙選票...

新北營養午餐免費有望？侯友宜：我們會做好準備

新北市營養午餐免費與否引發討論，新北市副市長劉和然今天受訪提到會有新方案，新北市長侯友宜今天視察三峽區汙水下水道用戶接管...

挨轟政策轉彎…劉世芳將拜訪談社宅 蔣萬安回應了

賴清德總統提出8年直接興建13萬戶社宅目標挨批轉彎，被指下修興辦社宅數量，甚至內政部長劉世芳今也說，除中央，地方也需要接...

營養午餐免費新北沒跟進 劉和然：如果只想選舉第一時間就答應了

新北市副市長劉和然今天上午接受廣播節目訪問，談到近期各縣市掀起一波「營養午餐全面免費」討論聲，新北未跟進的考量，他說，如...

山櫻花迎春初綻 汐止康誥坑溪浪漫賞櫻步道粉嫩登場

時序步入初春，萬眾期待的浪漫櫻花季即將展開！新北市景觀處首推汐止康誥坑溪櫻花廊道，其沿岸種植的山櫻花已悄然綻放，桃紅色山...

北市計程車春節加價 這天開始每趟加30元

農曆春節將於2月14日連放9天至22日。北市公運處表示，北市春節計程車加成運費從2月11日開始調整，每趟加收30元，也提...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。