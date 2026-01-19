山櫻花迎春初綻 汐止康誥坑溪浪漫賞櫻步道粉嫩登場

快訊

聯合報／ 記者王慧瑛張策／新北即時報導
汐止康誥坑溪河畔步道平緩，沿岸種有約200株山櫻花，櫻花盛開時美不勝收，圖為資料照片。圖／新北市景觀處提供
時序步入初春，萬眾期待的浪漫櫻花季即將展開！新北市景觀處首推汐止康誥坑溪櫻花廊道，其沿岸種植的山櫻花已悄然綻放，桃紅色山櫻花海與溪畔相互交映，美得令人流連忘返。

汐止區公所即日起至2月22日止辦理「文化櫻花季」活動，活動期間將於每天傍晚5時30分起至10時投射藝術燈光，呈現夢幻「溪澗夜櫻」之美，營造出與白天截然不同的浪漫氛圍。

汐止康誥坑溪河畔步道平緩，沿岸種有約200株山櫻花，山櫻花又稱緋寒櫻，花期約在1月下旬至2月，花色為鮮豔的桃紅色，花型呈吊鐘狀，每到櫻花季節，康誥坑溪兩側櫻花與蜿蜒溪畔交映，美不勝收，漫步其中格外浪漫，加上交通的便利性，近年來已成為熱門的都會區賞櫻勝地。

來到汐止康誥坑溪賞櫻，不妨一併至附近福興宮祈福，祈求嶄新的一年帶來新氣象與好兆頭；親子出遊也推薦可順遊至以「天空城堡」為主題的康誥坑公園，色彩繽紛又充滿童趣的雲朵造型座椅、旋轉杯及彩虹跳樁等設施，是小朋友盡情玩耍放電的好去處。

新北市景觀處長林俊德說，汐止康誥坑溪為本市熱門賞櫻景點之一，歡迎大家搭乘大眾運輸前往賞櫻，並請大家愛護自然環境，讓美景能永續下去。

今年汐止區公所建置即時花況網站供民眾事先查看花況及人潮（https://reurl.cc/rKVWL4），也可追蹤FB「賞花快報」粉絲專頁，可分享、交流新北市各地花況。

康誥坑溪夜間亮起的「溪澗夜櫻」讓山櫻花在夜間燈光投射下，別有一番風情，圖為資料照片。圖／新北市景觀處提供
汐止康誥坑溪櫻花廊道沿岸種植的山櫻花悄然綻放，預估1月下旬至2月上旬盛開。圖／新北市景觀處提供
鮮豔桃紅色的山櫻花，花型呈吊鐘狀，康誥坑溪兩側櫻花與蜿蜒溪畔交映，格外浪漫，圖為資料照片。圖／新北市景觀處提供
