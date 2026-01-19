北市計程車春節加價 這天開始每趟加30元

快訊

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
公運處表示，北市計程車春節加成運價，每趟會加收30元，並於2月11日周三開始，到22日周日為止，記者邱書昱／攝影
農曆春節將於2月14日連放9天至22日。北市公運處表示，北市春節計程車加成運費從2月11日開始調整，每趟加收30元，也提醒乘客下車前可向駕駛乘車證明，如未按表收費，可以申訴1999，查證屬實可處9000元到9萬元罰鍰。

公運處表示，北市計程車春節加成運價，每趟會加收30元，並於2月11日周三開始，到22日周日為止，共計12天，時間於台北市境內上車的乘客，請依計費表跳表金額支付車資，計程車駕駛人須使用新式計費表內建功能選取春節加成，並依表向乘客收費，不得額外加收。

公運處說，已印製春節期間計程車運價加成宣導貼紙供駕駛張貼於車內，駕駛可於1月21日起可至北市計程車服務站、警察廣播電臺、交通警察大隊及本市計程車公工會索取。

另外，公運處提醒民眾，搭乘計程車下車前，記得向駕駛索取乘車證明，如遇有未按表收費情形，可記下車號、時間及地點，請撥打1999申訴，經查證屬實可依公路法裁處9000元至9萬元罰緩。公運處與警方也不定期於計程車排班區進行聯合稽查。

計程車 北市 春節

