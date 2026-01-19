挨轟政策轉彎…劉世芳將拜訪談社宅 蔣萬安回應了

快訊

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市長蔣萬安今天赴信義區里長座談。記者林麗玉／攝影
北市長蔣萬安今天赴信義區里長座談。記者林麗玉／攝影

賴清德總統提出8年直接興建13萬戶社宅目標挨批轉彎，被指下修興辦社宅數量，甚至內政部長劉世芳今也說，除中央，地方也需要接受挑戰，希望地方釋出市有地共建，並將拜訪北市長蔣萬安。對此，蔣萬安今天受訪表示，會持續與中央溝通。

劉世芳今赴立院專題報告「賴清德總統興建13萬戶社會住宅政策無法落實之檢討」，駁斥外界對於賴清德總統的社宅跳票說，表示直接興建、包租代管都屬社宅。

劉也提到，社宅興建除中央，地方也需要接受挑戰、檢討及策進，因此將要拜訪台中市長盧秀燕市長、台北市長蔣萬安，共同檢討或精進，思考未來是否有更好的社會住宅政策，嘉惠更多有需求的人。

蔣萬安今天赴信義區里長座談，對於劉世芳將來訪談社宅政策，蔣萬安僅表示，會持續與中央溝通。

