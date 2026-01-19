快訊

台美關稅只需二讀 江啟臣：嚴審關鍵報告扮黑臉增談判底氣

他氣2026年微軟Word「表格空白頁還刪不掉」 內行人曝10秒解決方法

蘆洲葱油餅攤商雙屍案…逆子行凶換掉血衣騎車逃 家中監視器全都錄

聽新聞
0:00 / 0:00

營養午餐免費新北沒跟進 劉和然：如果只想選舉第一時間就答應了

聯合報／ 記者王慧瑛／新北即時報導
新北市副市長劉和然今天上黃暐翰廣播節目受訪，準備手板談新北未答應營養午餐全面免費的思考原因。翻攝自廣播節目直播畫面
新北市副市長劉和然今天上黃暐翰廣播節目受訪，準備手板談新北未答應營養午餐全面免費的思考原因。翻攝自廣播節目直播畫面

新北市副市長劉和然今天上午接受廣播節目訪問，談到近期各縣市掀起一波「營養午餐全面免費」討論聲，新北未跟進的考量，他說，如果只為了選舉，第一時間就答應了，新北國中小學生數32萬人為全國最多，若全面推動免費營養午餐，每年需新增約46億元，且屬於必須年年編列的固定支出，教育是長期承諾，也是對孩子未來的投資。「不能急著做決定，那是不負責任的」。

「我懂教育、了解教育，我和侯市長都是事務官出身，要很負責任去決定事情。」劉和然說，新北國中小學生達32萬，是北市加上台南的學生數，看到各縣市骨牌式的跟進免費營養午餐政策，新北必須更謹慎評估，從長計議，重點是不能排擠其他教育需求。

「孩子的營養與健康，新北一直放在最重要的位置。」劉和然說，面對營養午餐全面免費的討論，市府會從整體教育預算結構出發，審慎評估，避免排擠既有的重要教育投入，讓每一分經費都用在每一個孩子真正需要的地方。

劉受訪也強調，他是老師出身，深知義務教育過程不能只訴求公平，分配資源時，還要有正義等思考。

󠀠對於營養午餐政策一案，新北市教育局也說，一定把錢花在對孩子最有幫助的地方，新北學生人數32萬人為全國最多，若全面推動免費營養午餐，每年需新增約46億元，且屬於必須年年編列的固定支出。教育預算同時需支應校園建設、設備更新、特殊教育、學前教育及高中職免學費等多項重要政策。目前新北已每年投入約13.5億元，優先照顧弱勢學生，提供全額午餐補助及幸福晨飽早餐。

󠀠

營養午餐 小學生 劉和然 教育局

延伸閱讀

爭取2026市長提名 將和李四川啟動協調 劉和然：目標一定是勝選

陳佩琪可能角逐參選台北市長？ 柯文哲瞪大眼震驚似不知情

2026新北市長戰役…劉和然加速衝刺拚超車 近期將出書

新北新莊行動治理 蘇巧慧、劉和然同台互動熱絡

相關新聞

柯文哲稱午餐免費騙選票 蔣萬安曝市民光鮮亮麗背後真相

北市前市長、民眾黨前黨主席柯文哲昨天出席市黨部支持者見面會時，對北市長蔣萬安推動營養午餐免費政策，批是民粹政治、「騙選票...

新北營養午餐免費有望？侯友宜：我們會做好準備

新北市營養午餐免費與否引發討論，新北市副市長劉和然今天受訪提到會有新方案，新北市長侯友宜今天視察三峽區汙水下水道用戶接管...

挨轟政策轉彎…劉世芳將拜訪談社宅 蔣萬安回應了

賴清德總統提出8年直接興建13萬戶社宅目標挨批轉彎，被指下修興辦社宅數量，甚至內政部長劉世芳今也說，除中央，地方也需要接...

營養午餐免費新北沒跟進 劉和然：如果只想選舉第一時間就答應了

新北市副市長劉和然今天上午接受廣播節目訪問，談到近期各縣市掀起一波「營養午餐全面免費」討論聲，新北未跟進的考量，他說，如...

山櫻花迎春初綻 汐止康誥坑溪浪漫賞櫻步道粉嫩登場

時序步入初春，萬眾期待的浪漫櫻花季即將展開！新北市景觀處首推汐止康誥坑溪櫻花廊道，其沿岸種植的山櫻花已悄然綻放，桃紅色山...

北市計程車春節加價 這天開始每趟加30元

農曆春節將於2月14日連放9天至22日。北市公運處表示，北市春節計程車加成運費從2月11日開始調整，每趟加收30元，也提...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。