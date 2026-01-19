營養午餐免費新北沒跟進 劉和然：如果只想選舉第一時間就答應了

新北市副市長劉和然今天上午接受廣播節目訪問，談到近期各縣市掀起一波「營養午餐全面免費」討論聲，新北未跟進的考量，他說，如果只為了選舉，第一時間就答應了，新北國中小學生數32萬人為全國最多，若全面推動免費營養午餐，每年需新增約46億元，且屬於必須年年編列的固定支出，教育是長期承諾，也是對孩子未來的投資。「不能急著做決定，那是不負責任的」。

「我懂教育、了解教育，我和侯市長都是事務官出身，要很負責任去決定事情。」劉和然說，新北國中小學生達32萬，是北市加上台南的學生數，看到各縣市骨牌式的跟進免費營養午餐政策，新北必須更謹慎評估，從長計議，重點是不能排擠其他教育需求。

「孩子的營養與健康，新北一直放在最重要的位置。」劉和然說，面對營養午餐全面免費的討論，市府會從整體教育預算結構出發，審慎評估，避免排擠既有的重要教育投入，讓每一分經費都用在每一個孩子真正需要的地方。

劉受訪也強調，他是老師出身，深知義務教育過程不能只訴求公平，分配資源時，還要有正義等思考。

󠀠對於營養午餐政策一案，新北市教育局也說，一定把錢花在對孩子最有幫助的地方，新北學生人數32萬人為全國最多，若全面推動免費營養午餐，每年需新增約46億元，且屬於必須年年編列的固定支出。教育預算同時需支應校園建設、設備更新、特殊教育、學前教育及高中職免學費等多項重要政策。目前新北已每年投入約13.5億元，優先照顧弱勢學生，提供全額午餐補助及幸福晨飽早餐。

