柯文哲稱午餐免費騙選票 蔣萬安曝市民光鮮亮麗背後真相
北市前市長、民眾黨前黨主席柯文哲昨天出席市黨部支持者見面會時，對北市長蔣萬安推動營養午餐免費政策，批是民粹政治、「騙選票非常有用」。蔣萬安今受訪說明政策最主要用意，並說「台北也是物價、還有生活物價成本最高的城市，光鮮亮麗背後，都是精打細算的日常。」
蔣萬安今天赴信義區里長座談，對於柯文哲批蔣萬安的營養午餐免費是騙選票，媒體問蔣，柯文哲是否打臉黨主席黃國昌及白營許多人，蔣先表示，「柯主席對於各種議題都有各種說法，這不是很正常嗎？」
蔣萬安說，營養午餐免費最主要是希望讓孩子在成長關鍵時期，吃得營養、吃得安心；二方面也減輕受惠孩子家庭的負擔。另一方面，也希望每一個孩子不會因為家庭經濟狀況，在餐桌上感受到不同。
蔣提到，大家看到的是，台北市好像家庭可支配所得很高，但是台北也是物價、還有生活物價成本最高的城市，所以光鮮亮麗背後，都是精打細算的日常，因此營養午餐免費，這段期間，謝謝很多朋友給予多方建議，也看到地方給予很多支持。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言