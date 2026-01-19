星期評論／首都無菸新政 規畫吸菸室更要執法配套

台北市長蔣萬安誓言打造首都成為「無菸城市」，獲得逾8成民意支持，但配套也要跟上，否則徒法不足以自行，北市府除了借鏡日本吸菸室，也可引進AI科技執法、公私協力，更要搭配剛性的執法力道，才能讓新制不淪為口號。

台灣菸害防制多採「防堵式」，即使禁菸區畫得再多，只要癮君子想吸菸，躲進三不管地帶的小巷、邊走邊抽都不是問題，導致「菸味地圖」地下化，二手菸無孔不入；北市要打造無菸城市仍有例外開放場域，翻轉以往指定禁菸區的空間思維。

蔣萬安拋出「無菸城市」看似拔草測風向，但研考會早已統計，有83.2%市民支持禁止在戶外邊走邊吸菸，有民意力挺，率全國之先的新政，絕對指日可待。

蔣萬安點名借鏡的日本吸菸區，包含開放式、密閉式，讓如今日本街頭「行走不吸菸」成為可能，對深受二手菸困擾的台灣民眾，無疑是一大政策吸引力。

吸菸區要設在何地，考驗蔣市府的智慧，交通樞紐如車站、轉運站或百貨商場、飯店，都可是指定吸菸區，若要好好管制吸菸族，全市密集度高的公車站或許不無可能。

北市現有超過3000個公車站，可在一定距離外設密閉式吸菸室，除了減少反彈，市府也有機會增加廣告收入。

新制細節要趕緊跟上，修訂北市新興菸品管理自治條例，同時提高罰鍰，跨局處執法，再祭出檢舉獎金，以全民之力，一起實現無菸城市願景。