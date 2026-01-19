橋面地震位移 專家：小病及早治療

橋梁伸縮縫高低落差或縫隙過大，恐影響行車安全，專家表示，橋梁伸縮縫是設計上必要構件，主要功能在於因應地震及熱脹冷縮所產生的位移，若未即時檢修、維護，便可能出現錯位。

新北市土木技師公會理事長丘達昌說明，橋梁伸縮縫設置於橋梁主結構與橋台、相鄰結構體之間，目的是在地震或溫度變化時，提供結構適度移動緩衝空間，避免結構體彼此碰撞、造成損壞，在設計上不可或缺。這樣的緩衝空間也必須透過定期檢查與維護，確保其仍位於正確位置。

他指出，實務上造成伸縮縫縫隙變大或產生高低差，以地震影響最常見。大大小小地震可能導致伸縮縫產生錯位，若在錯位初期未即時處理，隨時間累積，縫隙可能逐漸擴大，或出現明顯高低落差，影響行車平順度。

丘達昌比喻，橋梁出現伸縮縫錯位，如同人有小病痛應及早治療，否則小問題可能惡化成大問題。橋梁若在早期發現些微異常並進行適當處置，可避免日後縫隙過大或落差嚴重，導致用路人、機車騎士跌倒或車禍風險。

民眾常見的伸縮縫形式差異，包括平整型或鋸齒狀設計，丘表示，設計形式不同，本質功能相同，並無特定情況一定要使用某一種型式。伸縮縫需要定期清潔、檢視與維護，才能確保功能正常發揮。