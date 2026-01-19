新海橋伸縮縫 騎車輾過跳動「像跳舞」

新北多座重要橋梁近期接連被騎士點名，反映橋面伸縮縫高低落差或間距過大，行經時車輛明顯跳動，「簡直像在跳舞」。新北養工處說，近期有對新海橋緊急修補，也規畫後續改善工程，其餘橋梁會加強巡查。

另，台62線萬瑞快速道路伸縮縫成刺破輪胎的尖銳物，去年底接連發生2次意外，造成約30輛汽車通過時爆胎，有車主請求國賠，民代說，此事件凸顯公路局在道路維護與安全把關有疏漏。

近來有民眾陳情，指行經新海橋板橋往新莊方向時，伸縮縫落差明顯，騎乘時車身上下彈跳，稍有不慎恐影響操控安全，要求市府檢視改善。

養工處說明，新海橋情況在獲報後有緊急修補，先設法將伸縮縫與柏油路面高低差順平，雖然仍有些微落差，但可先降低跳動感，預計3月安排整體伸縮縫改善工程。

除新海橋，位於板橋與新莊之間的大漢橋，也曾引發用路人熱議。大漢橋面伸縮縫間距一度接近成人手掌寬，騎士行經感到不安。養工處說，該橋梁問題已排除，持續列入定期巡查範圍。

另，橫跨淡水河、連接雙北的重要幹道台北橋，先前往北市方向編號P4的齒型伸縮縫出現下陷。養工處研判與車輛長期反覆載重有關，伸縮縫與橋面板間固結鋼筋斷裂而產生下陷，修復後目前橋況正常。

伸縮縫凸出物釀禍情況也屢見不鮮。台62線萬瑞快速道路角鋼伸縮縫破損條狀金屬物撬起、接縫處破損，去年底接連發生2次事故，造成約30輛汽車通過時爆胎。

台62線萬瑞快速道路常有貨櫃車、砂石車、聯結車等往來國道、基隆港等，道路易受損。去年10月7日上午，台62線西向指標4.5公里路段，伸縮縫有金屬物撬起，25輛汽車爆胎，幸無人受傷。

去年11月19日中午，台62七堵前出口也因橋面接縫破損、碎石未清理，造成多輛汽車輪胎遭殃，引發駕駛人怨言。

伸縮縫淪為「爆胎刺客」，立委王正旭說，事故凸顯道路維護與公共安全問題，服務處有聯繫基隆工務段要賠償受害車主，道路工程品質和維護作業要嚴加檢討。立委林沛祥表示，台62線去年10月、11月接連發生狀況，因道路伸縮縫維護或施工問題釀禍，公路局要設法提升品質，別讓類似的事故重演。