白爛貓迎賓 台北年貨大街變身童樂會

聯合報／ 記者林麗玉洪子凱戴永華／連線報導

北市長蔣萬安拍板精進年貨大街定位，將打造成「全台最有理由北上過年的城市場景」，提升觀光潛力，並以歐洲頂尖耶誕市集齊名為目標努力。今年產發局先在永樂市場設兒童遊樂場，未來將擴至大稻埕碼頭，再導入遊樂與燈光設施。

台北年貨大街本月31日登場，蔣萬安提出幾項精進方向，包括視覺升級，將透過統一攤位設計、燈光色溫及歷史建築投光，形塑濃厚節慶感；再者是體驗深化，蔣舉宜蘭傳統藝術中心曾以「抓神獸」活動，透過手機掃描與AR擴增實境解謎，吸引親子、年輕世代參與，年貨大街也可設計類似活動，不僅購物，更是文化探索。

蔣也強調功能轉型的重要，他說，歐洲頂尖耶誕市集已由單純採買，進化為冬季限定的城市主題樂園，如倫敦海德公園冬季仙境、布魯塞爾冬日奇蹟，都是採取「市集結合大型遊樂設施」模式，甚至可玩上一整天。此外，迪化商圈應與大稻埕碼頭緊密連結，包括動線銜接、街區整合整體規畫等。

商業處表示，今年年貨大街會邀請知名IP「白爛貓」，以「親子共遊」為主題，將永樂廣場變身親子走春童樂會，納入年貨大街活動規畫，朝城市主題樂園目標邁進。

另外，宜蘭冬山鄉「冬山舊河港燈節－河光飛夢」前晚點燈，吸引大批民眾賞花燈、逛市集，活動持續到3月7日，為迎接農曆春節，鄉公所預計2月18日晚間舉辦盛大煙火秀。

