無菸城市 北市年貨大街先示範

北市長蔣萬安日前宣布打造「無菸城市」，第一個示範區域選在本月31日登場的年貨大街，屆時迪化街周邊主幹道、騎樓、巷弄將全面禁菸，並會畫設吸菸區。不過地方、商圈對畫設吸菸區的地點仍有疑慮，衛生局表示，會持續與地方協調。

據了解，上周五衛生局、商業處、水利處等相關局處至迪化年貨大街周邊，查看是否有可設吸菸區之處，包含永樂市場、歸綏街大稻埕公園、大稻埕文化碼頭等周邊，地方上均不贊成「在我家旁設吸菸區」，市府仍在評估規畫。

迪化商圈發展促進會理事長鄭玟和直言，設置吸菸區必須要在角落、人潮較少之處，但年貨大街人潮密集，要找到這樣條件的空間不容易，當天會勘有看上幾處可行地點，但考量距離、民意等因素，還是認為設置吸菸區不太合適，應以勸導、開單方式來管制，已將意見轉達市府，讓市府帶回評估。

蔣萬安日前宣布將打造「台北無菸城市」，採「原則禁止、例外開放」，首個示範區域就選在31日登場年貨大街。儘管去年年貨大街就已推動全面禁菸，但作法仍多著重禁止，僅畫設禁菸區，未同步提供清楚可遵循的行為引導，導致許多吸菸者轉往巷弄或未畫設禁菸處吸菸，衍生亂丟菸蒂或提高火災風險，增加管理難度，有家長反映，陪同孩童行走於騎樓，口罩仍充滿菸味。

蔣說，東京、大阪等城市除畫設禁菸範圍，也有明確公告可吸菸固定點，並提供吸菸地圖使吸菸行為集中可管，街頭二手菸自然下降。

衛生局表示，1月31日至2月15日舉辦的年貨大街將成為「無菸城市」首個試辦點，較去年禁菸範圍更擴大，除了去年就禁菸的區域迪化街、永樂廣場，及延平北路至環河北路間的民生西路、歸綏街騎樓與人行道等處外，東起民樂街、西至西寧北路、南至南京西路（含南京西路239巷）、北至民生西路所圍的平面區域內道路也納入禁菸範圍，除了吸菸區外，包括區域內道路、騎樓、人行道及廣場皆屬無菸空間。