聽新聞
0:00 / 0:00

無菸城市 北市年貨大街先示範

聯合報／ 記者洪子凱林麗玉／台北報導
台北市長蔣萬安日前宣布打造「無菸城市」，採「原則禁止、例外開放」，首個示範區域就選在31日登場年貨大街，迪化街周邊主幹道、騎樓、巷弄都將全面禁菸並畫設禁菸區。圖／聯合報系資料照片
台北市長蔣萬安日前宣布打造「無菸城市」，採「原則禁止、例外開放」，首個示範區域就選在31日登場年貨大街，迪化街周邊主幹道、騎樓、巷弄都將全面禁菸並畫設禁菸區。圖／聯合報系資料照片

北市長蔣萬安日前宣布打造「無菸城市」，第一個示範區域選在本月31日登場的年貨大街，屆時迪化街周邊主幹道、騎樓、巷弄將全面禁菸，並會畫設吸菸區。不過地方、商圈對畫設吸菸區的地點仍有疑慮，衛生局表示，會持續與地方協調。

據了解，上周五衛生局、商業處、水利處等相關局處至迪化年貨大街周邊，查看是否有可設吸菸區之處，包含永樂市場、歸綏街大稻埕公園、大稻埕文化碼頭等周邊，地方上均不贊成「在我家旁設吸菸區」，市府仍在評估規畫。

迪化商圈發展促進會理事長鄭玟和直言，設置吸菸區必須要在角落、人潮較少之處，但年貨大街人潮密集，要找到這樣條件的空間不容易，當天會勘有看上幾處可行地點，但考量距離、民意等因素，還是認為設置吸菸區不太合適，應以勸導、開單方式來管制，已將意見轉達市府，讓市府帶回評估。

蔣萬安日前宣布將打造「台北無菸城市」，採「原則禁止、例外開放」，首個示範區域就選在31日登場年貨大街。儘管去年年貨大街就已推動全面禁菸，但作法仍多著重禁止，僅畫設禁菸區，未同步提供清楚可遵循的行為引導，導致許多吸菸者轉往巷弄或未畫設禁菸處吸菸，衍生亂丟菸蒂或提高火災風險，增加管理難度，有家長反映，陪同孩童行走於騎樓，口罩仍充滿菸味。

蔣說，東京、大阪等城市除畫設禁菸範圍，也有明確公告可吸菸固定點，並提供吸菸地圖使吸菸行為集中可管，街頭二手菸自然下降。

衛生局表示，1月31日至2月15日舉辦的年貨大街將成為「無菸城市」首個試辦點，較去年禁菸範圍更擴大，除了去年就禁菸的區域迪化街、永樂廣場，及延平北路至環河北路間的民生西路、歸綏街騎樓與人行道等處外，東起民樂街、西至西寧北路、南至南京西路（含南京西路239巷）、北至民生西路所圍的平面區域內道路也納入禁菸範圍，除了吸菸區外，包括區域內道路、騎樓、人行道及廣場皆屬無菸空間。

北市 年貨大街

延伸閱讀

柯文哲稱蔣萬安營養午餐免費「騙選票」 北市曝政策2大目的

蔣萬安「無菸城市」迪化年貨大街率先示範 地方憂：吸菸區設哪？

TPASS等新興計畫立院逕付二讀 蔣萬安：樂見

鄭麗君關稅談判露鋒芒 綠營再現北市戰蔣萬安勸進聲

相關新聞

行人垃圾桶少？南港近5年數量已減半...他提解方避髒亂

許多上班族下班晚無法追垃圾車，還有路邊的行人清潔箱常有髒亂等爭議，港湖議員擬參選人陳冠安提出港湖新政，呼籲北市府廣設智慧...

橋梁「伸縮縫」顛簸 騎士反映上路像在跳舞

新北市多座重要橋梁近期接連被騎士點名，反映橋面伸縮縫出現高低落差或間距過大情形，行經時車輛明顯跳動，機車族直呼「像在跳舞...

橋梁伸縮縫落差、縫隙變大怎麼來？專家：多與地震有關

近期多起橋梁伸縮縫出現高低落差或縫隙過大情形，引發騎士反映行經時車輛彈跳、影響行車安全。對此專家表示，橋梁伸縮縫本身是設...

白爛貓迎賓 台北年貨大街變身童樂會

北市長蔣萬安拍板精進年貨大街定位，將打造成「全台最有理由北上過年的城市場景」，提升觀光潛力，並以歐洲頂尖耶誕市集齊名為目...

無菸城市 北市年貨大街先示範

北市長蔣萬安日前宣布打造「無菸城市」，第一個示範區域選在本月31日登場的年貨大街，屆時迪化街周邊主幹道、騎樓、巷弄將全面...

柯文哲稱蔣萬安營養午餐免費「騙選票」 北市曝政策2大目的

北市前市長、民眾黨前黨主席柯文哲今出席市黨部支持者見面會時說，對於市長蔣萬安推動營養午餐免費，柯批是民粹政治，說騙選票非...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。