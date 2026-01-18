設計師操刀詮釋傳統農民曆 好評引廟方緊急加印

台北霞海城隍廟超過20年來未發放農民曆，在文總合作邀請下，去年底再次免費發放，以當代設計重新詮釋，引來網路好評，幾天內便須緊急加印，操刀設計師Rosa Lee也笑說，「有些意外」。

台北霞海城隍廟文宣長吳孟寰向中央社記者表示，許多地方都會固定在年底發放農民曆，但會看農民曆的民眾越來越少，不希望造成印刷後無人用的浪費，所以很長一段時間都無製作農民曆。

吳孟寰說，這次在中華文化總會邀請下發放農民曆，內容結合如何拜月老、霞海城隍廟及文總年度活動等，吸引許多年輕人，甚至還有外國民眾前來領取，「我們不是放在公共區域讓人拿，是民眾會特別來問我們。」發放僅2天就分享出600本，發出近破千本後還需緊急加印，讓他驚訝不已。

台北霞海城隍廟與文總此次合作的「2026丙午馬年農民曆」，以偏紅磚橘色為底，封面以台灣島嶼形狀延伸，發想出一片有稜有角的草原，並拆解單字horse的英文字母，象徵邁入馬年，內容將農民曆重新排版，更易閱讀外，也針對現代人增添生活建議。

「2026丙午馬年農民曆」由青春生技工作室（WeatherFolk Studio）操刀，工作室由夫妻檔設計師Rosa Lee和Tseng lee共同組成。Rosa Lee向中央社記者表示，他們先翻閱了傳統農民曆，發現許多農民曆也許考量受眾都會將字放得很大，在印刷物大小限制下，往往會斷句在奇怪的地方。

因此重新排版、規劃閱讀動線便是此次主要任務之一，Rosa Lee說，傳統農民曆很重要的功能便是為務農的人提供每天所需資訊。如今農民並不是主要行業，內容上會更凸出「住宅方位與辦公桌財神方位」等內容，符合上班族需求，也添加「擇日術語註解」，讓人更了解安床、放水等詞彙。

青春生技工作室過往作品涵蓋插畫、雜誌、專輯設計等。Rosa Lee說，這是第一次挑戰日曆類型作品，她自己還是會看農民曆，前陣子有對同性伴侶朋友，迎接新年想著要去登記，「他們還是翻了農民曆後決定日子，我覺得很有趣，不管到了什麼年代，人都還是會在意這些儀式。」

吳孟寰透露，台北霞海城隍廟預計在除夕夜將限量發放「2026丙午馬年農民曆」，與民眾迎接新年。