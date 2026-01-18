柯文哲稱蔣萬安營養午餐免費「騙選票」 北市曝政策2大目的

快訊

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安。記者林澔一／攝影
北市前市長、民眾黨前黨主席柯文哲今出席市黨部支持者見面會時說，對於市長蔣萬安推動營養午餐免費，柯批是民粹政治，說騙選票非常有用。北市副發言人魏汶萱回應，市府最關心的是「給孩子充足營養」、「減輕家庭養育負擔」，市府樂見各界對營養午餐免費政策的支持。

台北市長蔣萬安推出生生喝鮮乳政策後，日前又宣布台北市國中小營養午餐免費，許多縣市跟進，不過柯文哲今天對於台北市營養午餐政策，認為中低收入戶免費，有錢的家庭繼續付錢，他認為，營養午餐完全免費基本上就是民粹政治，還說「聽一聽，我也知道你在騙選票，但好啦，可以接受」，政策不是特別有意義。

柯還提到另一政策也絕對反對，就是每天喝一杯鮮奶，以前有議員跟他講過，現在台北市是一周喝一次，「那更沒有意義」，給小孩子10點喝牛奶，12點就吃不下飯了，這個騙選票非常有用，只是沒有實際上意義。

對於柯文哲的批評，北市府副發言人魏汶萱表示，市府最關心的就是給孩子充足營養、減輕家庭養育負擔。市府樂見各界對營養午餐免費政策的支持，包括新竹市長高虹安、立委張啓楷等人也認同。

