紅十字會辦訓練營 115名大學生取得防災士資格

中華民國紅十字會今天舉行「青年防災士服務訓練營」結訓典禮。115名來自23所大專院校的青年，全數取得內政部「防災士」及紅十字會「基本救命術（BLS）」雙資格。

紅十字會新聞稿表示，這群青年軍中，不少人曾在花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流災後，化身「鏟子超人」挺進第一線，正因親歷過天災無情，讓這群青年深信專業知能必須轉化為生命本能。

經過受訓，這群青年都取得內政部防災士及紅十字會基本救命術雙資格。將於農曆年前分2梯次挺進花蓮，教導14所偏鄉校園的孩子，為其築起一道專業的安全防護網。

紅十字會長潘維大表示，看到這麼多人捨棄寒假、主動承擔，這股熱血與熱情就是「博愛、人道」最美的風景。現場還有包括花蓮縣政府教育處及中原大學、長庚大學、馬偕護專等多校師長到場鼓勵，為這群整裝待發的青年軍點燃行動火種。

紅十字會指出，花蓮強震後的復原路漫長，心理與防災意識的扎根更是迫切。這次行動不只是防災知識的傳遞，更是青年參與公共事務的具體實踐。花蓮只是起點，未來將以此模式為藍本，將「青年防災士」的火種擴散至全台偏鄉角落，「哪裡有需要，紅十字會的青年防災士就在那裡。」