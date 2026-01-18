快訊

名校光環是「投胎紅利」？她考上北一女驚覺落差：全班只有我爸是工人

洪詩照顧失智公公話題延燒 李運慶挨酸「錯嫁」回嗆：是你嫁嗎？

理組生快看！115學測「數A、自然科」大考中心正式解答出爐

新北改造30間學校實習場域 2030年前投入1億元

中央社／ 新北18日電

新北市教育局今天表示，新北市規劃2030年前投入約新台幣1億元，完成30間實習場域改造，並結合新興產業趨勢，提升學生實作能力，提早銜接未來職場。

教育局發布新聞稿表示，新北市目前推動「雙美未計畫」，也就是以「雙語×美感×未來」三軸翻轉技術型高中實習工場，希望透過優化實習工場環境，讓學生在專業且具美感的空間中學習，逐步建立尊重專業、專注實作的職人精神。

教育局表示，為推動「雙美未計畫」，特別串連產、官、學、研等各方資源，攜手美感細胞協會、中華民國室內設計協會、台灣設計研究院及國立台灣師範大學等專業單位，透過公開徵選與專業評審機制，讓改造後的實習工場外觀好看、內裝好用，技職學生能在工場順利應用所學。

教育局表示，目前已完成模具、電機電子、園藝療癒、金融沙盒及AI人機協作等11處工場改造；2026年擬投入1500萬元聚焦「未來產業」，導入半導體、AI、航太、無人機、量子及潔淨能源等課程空間，讓教室與產業脈動同步頻率、學生能力與就業趨勢無縫接軌。

教育局表示，規劃2030年前投入約1億元，完成30間優質實習場域改造，並結合新興產業趨勢，提升學生實作能力，提早銜接未來職場。

實習工場 教育局

延伸閱讀

新北翻轉技職實習工場 勇奪4大國內外設計獎

新北大型重機「路邊機車格」擴大開放！3月起分三階段納入13區

疑吃感冒藥頭暈恍惚 新北七旬男開車轉彎撞進騎樓驚險畫面曝

2026馬年文化走春 《馬力全開 福氣滿載 》

相關新聞

行人垃圾桶少？南港近5年數量已減半...他提解方避髒亂

許多上班族下班晚無法追垃圾車，還有路邊的行人清潔箱常有髒亂等爭議，港湖議員擬參選人陳冠安提出港湖新政，呼籲北市府廣設智慧...

橋梁「伸縮縫」顛簸 騎士反映上路像在跳舞

新北市多座重要橋梁近期接連被騎士點名，反映橋面伸縮縫出現高低落差或間距過大情形，行經時車輛明顯跳動，機車族直呼「像在跳舞...

橋梁伸縮縫落差、縫隙變大怎麼來？專家：多與地震有關

近期多起橋梁伸縮縫出現高低落差或縫隙過大情形，引發騎士反映行經時車輛彈跳、影響行車安全。對此專家表示，橋梁伸縮縫本身是設...

蘇巧慧發送Team Taiwan台灣尚勇春聯 吸300人索取

春節將至，各式春聯引發索取潮。民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧今天上午11時在鶯歌服務處發送自製春聯、正副總統聯名春聯與...

蔣萬安「無菸城市」迪化年貨大街率先示範 地方憂：吸菸區設哪？

台北市長蔣萬安日前宣布打造「無菸城市」，採「原則禁止、例外開放」，而首個示範區域就選在31日登場年貨大街，屆時迪化街周邊主幹道...

三鶯線將完工 延伸桃園八德段預計上半年招標

捷運三鶯線即將完工，關鍵串聯雙北捷運與桃園捷運的「捷運三鶯線延伸桃園八德段」啟動招標作業，新北捷運局日前上網公開閱覽延伸...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。