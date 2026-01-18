行人垃圾桶少？南港近5年數量已減半...他提解方避髒亂

許多上班族下班晚無法追垃圾車，還有路邊的行人清潔箱常有髒亂等爭議，港湖議員擬參選人陳冠安提出港湖新政，呼籲北市府廣設智慧垃圾桶，解決青年痛點、改善環境髒亂。另，陳也建議可針對玻璃、乾電池、塑膠等給予回饋點數，讓做好回收的民眾可以折抵使用智慧垃圾桶，形成正向循環。

近年因不少行人清潔箱有被亂倒，惡臭、蚊蟲老鼠孳生等問題，導致外部成本由周遭居民承擔，所以市府選擇逐年裁撤。以南港來說，5年內數量腰斬，從90個下降到41個。「雖然減少亂倒問題，卻也讓行人丟垃圾更不方便。」

陳冠安建議，科技應該服務生活。因此他主張在垃圾量大或適當地點，如商圈、公園、交通節點與年輕人口多的社區，設置智慧垃圾桶，取代傳統公共垃圾桶。如此一來，也能解決行人清潔箱被倒入家庭垃圾，造成環境髒亂的問題。

另外，港湖是台北市人口最年輕的行政區，陳冠安說，他在追垃圾車時看到，倒垃圾的多半仍是長輩，年輕人較少出現。原因很簡單，許多年輕人加班、外食，回到家往往已是晚上9、10點，即使趕得上，也未必還有精力。

對忙碌的上班族來說，倒垃圾是需要「特別規畫」的行程，加上年輕人常住的套雅房空間有限，要設置完整的回收分類桶，也十分傷腦筋。

台北市目前已有iTrash智慧垃圾收集機，民眾只要插入悠遊卡，就能24小時投遞垃圾，按重量計費、不必分類，深受年輕族群喜愛。不過目前全市只有9個據點，陳冠安說，這樣的智慧垃圾收集機對人口密集的都市來說，顯然遠遠不夠。

陳冠安說，他在走訪里內時，看到許多里長會辦資源回收活動，只要有舉辦，里內環境就特別乾淨。這代表，只要誘因設計正確，大家其實願意配合，市府也應同步設置智慧回收箱，針對玻璃、乾電池、塑膠等給予回饋點數，形成正向循環。