蘇巧慧發送Team Taiwan台灣尚勇春聯 吸300人索取

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
樹林許先生（右二）上午7時到就到現場排隊索取春聯。記者葉德正／攝影
樹林許先生（右二）上午7時到就到現場排隊索取春聯。記者葉德正／攝影

春節將至，各式春聯引發索取潮。民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧今天上午11時在鶯歌服務處發送自製春聯、正副總統聯名春聯與台灣尚勇春聯，吸引超過300人排隊索取。蘇巧慧說，希望春聯能陪伴大家除舊布新、迎接新年。

今天活動表定11時開始，但上午7點就有民眾排隊，人龍一路延伸，11時活動開始，順利在半小時內發送完畢。

蘇巧慧說，中華職棒會長、立委蔡其昌去年發送台灣尚勇春聯引發熱潮，今年再推出「Team Taiwan尚勇」春聯一樣詢問度破表。

蘇巧慧今天與全國同步發放台灣尚勇春聯，除她的鶯歌服務處外，卓冠廷議員服務處也同步發放，接下來他的樹林、新莊服務處，還有新北市黨部等都會陸續上架，另各地議員參選人服務處也會推出各式不同春聯，歡迎大家一起索取。

蘇巧慧說，來到她的服務處，可以一次可領取三款春聯，包括台灣尚勇春聯，與正副總統聯名的「七喜春來」春聯，及她本人推出的「恭賀新禧」春聯，希望陪伴大家除舊佈新、迎接新年。

今天搶得「頭香」的許先生說，他來自樹林，看到網路公布的發送地點後，特別選擇距離最近的鶯歌巧慧委員服務處，一早7點就到場排隊，順利拿到春聯，早起排隊相當值得。

