橋梁伸縮縫落差、縫隙變大怎麼來？專家：多與地震有關

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
近期多起橋梁伸縮縫出現高低落差或縫隙過大情形，引發騎士反映行經時車輛彈跳、影響行車安全。記者張策／攝影
近期多起橋梁伸縮縫出現高低落差或縫隙過大情形，引發騎士反映行經時車輛彈跳、影響行車安全。對此專家表示，橋梁伸縮縫本身是設計上必要的構件，主要功能在於因應地震及熱脹冷縮所產生的位移，但若未即時檢修、維護，便可能出現錯位，進而影響用路安全。

新北市土木技師公會理事長丘達昌說明，橋梁伸縮縫設置於橋梁主結構與橋台、相鄰結構體之間，目的是在地震或溫度變化時，提供結構適度移動的緩衝空間，避免結構體彼此碰撞、造成損壞，因此在設計上不可或缺。不過，這樣的緩衝空間也必須透過定期檢查與維護，確保其仍位於正確位置。

他指出，實務上造成伸縮縫縫隙變大或產生高低差的原因，以地震影響最為常見。大大小小的地震都可能導致伸縮縫產生錯位，若在錯位初期未即時處理，隨時間累積，縫隙可能逐漸擴大，或出現明顯高低落差，進而影響行車平順度。

丘達昌也比喻，橋梁出現伸縮縫錯位，就如同人有了小病小痛，應及早治療，否則小問題可能惡化成大問題。他強調，橋梁若在早期就發現些微異常並進行適當處置，可避免日後縫隙過大或落差嚴重，導致用路人、尤其機車騎士發生跌倒或車禍風險。

至於民眾常見的伸縮縫形式差異，如平整型或鋸齒狀設計，丘達昌表示，這主要是設計形式不同，本質功能相同，並無特定情況一定要使用某一種型式。不論何種形式的伸縮縫，都需要定期清潔、檢視與維護，才能確保其正常發揮功能。

橋梁 設計 地震

