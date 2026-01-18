橋梁「伸縮縫」顛簸 騎士反映上路像在跳舞

新北市多座重要橋梁近期接連被騎士點名，反映橋面伸縮縫出現高低落差或間距過大情形，行經時車輛明顯跳動，機車族直呼「像在跳舞」，擔心影響行車安全。新北市養工處表示，已針對新海橋進行緊急修補，並規畫後續改善工程，其餘橋梁則持續巡查，已完成修復者目前狀況正常。

新莊市議員陳世軒近日接獲多名民眾陳情，指出行經新海橋板橋往新莊方向時，伸縮縫處落差明顯，騎乘時車身上下彈跳，稍有不慎恐影響操控安全，要求市府單位進場檢視改善。養工處說明，新海橋近期已安排緊急修補，先設法將伸縮縫與柏油路面高低差順平，雖仍存在些微落差，但可先降低跳動感，後續預計於3月安排整體伸縮縫改善工程，進行較完整處理。

除新海橋外，位於板橋與新莊之間的大漢橋，也曾引發用路人熱議。大漢橋橋面伸縮縫曾出現明顯張開情形，間距一度接近成人手掌寬，讓不少騎士行經時感到不安。養工處指出，該橋梁相關問題已完成檢修，目前狀況正常，並持續列入定期巡查範圍。

另外，橫跨淡水河、連接雙北的重要幹道台北橋，先前往台北市方向編號P4的齒型伸縮縫也曾出現下陷情形。養工處說明，該情況研判與車輛長期反覆載重有關，可能造成伸縮縫與橋面板間的固結鋼筋斷裂而產生下陷，相關修復作業已完成，目前橋況正常。

養工處表示，橋梁伸縮縫若出現嚴重高低差、間隙遭雜物阻塞導致異常，或多數錨定塊損壞影響行車安全，均屬必須立即處理的「緊急處置」情形。行車時的跳動感除與伸縮縫平整度相關，也可能受到車種、避震系統性能差異影響，未來將持續落實巡查與預防性維修，降低用路風險。