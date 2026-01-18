蔣萬安「無菸城市」迪化年貨大街率先試辦 地方憂：吸菸區設哪？

台北市長蔣萬安日前宣布打造「無菸城市」，採「原則禁止、例外開放」，而首個示範區域就選在31日登場年貨大街，屆時迪化街周邊主幹道、騎樓、巷弄都將全面禁菸並畫設禁菸區，不過由於地方、商圈對於畫設禁菸區仍有疑慮，衛生局表示，會持續與在地協調。

據了解，1月31日登場年貨大街將全面禁菸，並明確提出可吸菸區，是第一處無菸城市示範區，但年貨大街去年起推動全面禁菸後，禁區範圍以紅色標示，讓民眾誤認未標示白色區域即為可吸菸區，但仍包含便利商店門口等禁菸區域，也增加勸導及執法人員負擔。

蔣萬安會中指出，盡管年貨大街去年起設無菸街區成效值得肯定，但現行作法多著重禁止，僅畫設禁菸區，卻未同步提供清楚可遵循行為引導，導致吸菸者轉往巷弄或未畫設禁菸處吸菸，衍生亂丟菸蒂或提高火災風險，反增加管理難度，甚至有多位家長反映，陪同孩童行走於騎樓，口罩充滿菸味。

蔣舉例，東京、大阪等城市除畫設禁菸範圍外也有明確公告可吸菸固定點，並提供吸菸地圖使吸菸行為集中可管，街頭二手菸自然下降，請衛生局會同產業局在既有制度架構下，儘速設計具可行性之配套措施，明確提出可落實之吸菸區指引。

衛生局表示，今年年貨大街將於1月31日至2月15日登場，為呼應市長蔣萬安打造「無菸城市」政策，年貨大街也將成為首個試辦點，除迪化街主幹道騎樓及人行道禁菸外，範圍也擴大。

衛生局指出，包含民生西路（延平北路至環河北路路段）騎樓及人行道、歸綏街（延平北路至環河北路路段）騎樓、人行道及部分道路（人行道緣石往道路延伸2.5公尺內範圍）；東至民樂街、西至西寧北路、南至南京西路（含南京西路239巷）、北至民生西路所圍之平面區域（含區域內道路、騎樓、人行道及廣場）除吸菸區外皆屬無菸空間。