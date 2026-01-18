三鶯線將完工 延伸桃園八德段預計上半年招標

捷運三鶯線即將完工，關鍵串聯雙北捷運與桃園捷運的「捷運三鶯線延伸桃園八德段」啟動招標作業，新北捷運局日前上網公開閱覽延伸段統包工程標案，捷運局表示，延伸段去年8月獲行政院核定後，已提送中央審議工程經費，預計27日舉行審議會議，為加速期程先行啟動招標作業搜集廠商意見，預計今年上半年公告招標。

新北捷運局指出，捷運三鶯線延伸桃園八德段，總興建經費160.58 億元，路線全長約 4.03 公里，規畫設置 3 座車站，其中高架車站2座、地下車站1座，路線自三鶯線LB12鶯桃福德站尾軌延伸。

將採高架跨越國道2號大湳交流道於八德區和強路口設置LB12a高架車站，續繞經豎啣埤東側設置LB13高架車站，再往南行下地穿越大湳森林公園後，與桃園捷運綠線G04地下車站共構設置LB14地下車站。

捷運局指出，綜合規畫報告去年8月1日獲行政院核定後，市府立刻在8月12日將工程經費審議報告送交中央審核，目前行政院工程會訂於今年1月27日召開工程經費審議會議。

捷運局表示，為加速捷運推動，配合行政院核定期程，捷運三鶯線延伸桃園八德段採分階段、分標方式推動，其中地下段土建工程採統包方式，高架段則先行辦理細部設計，而機電系統採公開招標等。

捷運局說，相關招標準備作業已陸續啟動，其中地下段土建統包工程已於去年12月展開招標文件公覽，機電系統工程招標文件也於今年1月12日完成公開閱覽，目前正蒐集廠商意見，預計將於上半年公告招標。延伸段將與捷運三鶯線、捷運綠線、捷運機場線、捷運板南線構成三環六線最後一環，並成為1小時可及的北北桃軌道生活圈。

新北市議員卓冠廷表示，樂見三鶯線延伸八德段啟動招標，這條關鍵路線串聯雙北與桃園捷運路網，對北北桃共榮生活圈絕對有正面幫助。但他也強調，預備招標的同時，相關會議內容與預算規畫務必「符合市場需求」，尤其面對缺工卡料等問題，須務實反映業界聲音，確保標案具備可行性，避免建設期程延宕。

卓冠廷也點出，捷運土城樹林線過去就是歷經多次流標，最後靠中央大幅補助增加預算才能順利動工，新北捷運局應以此為鑑，切勿重蹈覆轍，籲市府在經費審議與招標策略上要一次到位，吸取過去流標與噪音爭議的教訓，提前做好規畫，讓這條延伸線能真正如期如質順利發包並完工。

新北市議員呂家愷表示，八德與鶯歌雖然地理相鄰，但往返多半仰賴開車或騎車，公車班次有限且尖峰時段經常壅塞，延伸段不僅可便利鶯歌居民前往桃園看電影、從事文化休閒活動，也有助於吸引八德居民搭乘捷運來到鶯歌鳳鳴地區，體驗在地市場與庶民文化。