緬甸失依4姊妹在台求學舉目無親 大姊病倒處境堪憐
在台灣緬甸人約18萬，其中在學有5千人，許多緬甸學子將來台讀書視為翻轉人生的機會，姜祥柔4姊妹就是其一。父母相繼亡故，姊妹們在台相依為命，近期大姊姜祥柔患重病住院，老二姜祥恬請假當照顧者，另2個妹妹正讀高職，因為大姊病倒，陷入愁雲慘霧。
龍門勵學基金會專門協助緬甸僑生來台就學，基金會顧問李孝富36年前來台就讀台北工專，學業完成後留台發展，創立工程公司，也透過基金會力量，幫助更多想繼續升學的緬甸生來台深造，5年前一年約100人，疫情爆發、緬甸政變後，龍門基金會加大協助貧困學生力道，近3年來台讀書的緬甸僑生一年有一、二千人。
李孝富說，來台讀書的緬甸僑生在母國普遍經濟都很辛苦，基金會安排包機送僑生來台，開啟他們出國圓夢第一步。
「姜祥柔4姊妹就是透過基金會號召來台灣！」李孝富說，造化弄人，扮演經濟支柱的姜母2021年感染新冠肺炎過世、全家頓失依靠，生活更加困苦。妹妹們慢慢走出喪母之痛，姜父卻在去年3月心肌梗塞驟逝。
李孝富說，姜家4姊妹家境貧寒都曾待過緬甸當地育幼院，在父母和基金會鼓勵下，負笈台灣求學，祥柔是2019年來台讀桃園市永平工商3+4產攜專班，2022年畢業後，直升永平對接學校桃園萬能科技大學。祥恬2021年來台同樣讀永平工商3+4專班，畢業後同樣讀萬能科大，邊打工邊求學，除養活自己，之前也多少能存點錢幫助家計。
三妹睿熙、小妹睿穎分別於2024及2025年來台，目前讀於永平工商。
「媽媽、爸爸接連離開我們，彷彿是老天在跟我們4姐妹開玩笑，心中的痛難以形容。」祥恬最近向打工的職場請假，全心全意在醫院照顧大姊祥柔，姊妹互為力量，談起父母接連離開，4姊妹在台灣相依為命，展現堅韌一面。
祥恬說，大姊祥柔去年3月返緬處理父親後事回台灣不久，可能因壓力過大等因素，身體出狀況，不明原因大量掉髮，身體其他部位也出現不明紅斑點，去年11月底淋巴發炎導致反覆發燒，臉上及頭部不明原因出現大量紅點，之後轉診至林口長庚醫院感染科。1月初住院迄今已2周，醫生判斷是紅斑性狼瘡，免疫力下降及尿蛋白等。
李孝富說，他日前到醫院探視，鼓勵祥柔安心養病，醫藥費有台灣健保可支應，但祥柔病倒後，祥恬跟著請假，工讀收入減少，姊妹們對未來如何走下去感到焦慮，處境讓人不捨。
