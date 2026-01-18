不只買年貨...蔣萬安拍板年貨大街串連碼頭打造含金量高品牌

台北年貨大街本月31日登場，北市長蔣萬安近期拍板將精進年貨大街三大規畫，包括視覺升級、體驗深化、功能轉型，要將年貨大街仿效歐洲耶誕市集，打造成節慶城市主題樂園，讓迪化年貨大街成為「全台最有理由北上過年的城市場景」，進而成為台北每年最穩定、也最有文化娛樂含金量的節慶品牌。

產業局表示，今年已在年貨大街期間，於永樂市場設置兒童遊樂場，未來將進一步擴大至大稻埕碼頭，導入更具規模及夜間吸引力的遊樂與燈光設施。

每年農曆年前，台北迪化、及周邊商圈將推出年貨大街，為了將年貨大街升級，蔣萬安日前裁示，認為年貨大街極具觀光潛力，應以與歐洲頂尖聖誕市集齊名為目標努力。蔣萬安提出三點裁示，第一，視覺升級。蔣說，歐洲聖誕市集之所以迷人，在於高度一致的視覺效果與街區氛圍，透過統一攤位設計、燈光色溫及歷史建築投光，形塑濃厚節慶感受。年貨大街除攤位統一設計外，也可導入燈光設計，針對迪化街歷史建築立面進行節慶投光。

第二，體驗深化：蔣萬安舉宜蘭傳統藝術中心曾以「抓神獸」活動，透過手機掃描與AR擴增實境解謎，成功吸引親子及年輕世代參與傳統文化。年貨大街也可設計類似活動，將主題IP分散於迪化街特色店家，結合當地南北貨脈絡、歷史故事與迪化街過年知識路線，並延伸至大稻埕碼頭，使逛街不僅是購物，更是場文化探索。

第三，功能轉型：歐洲頂尖耶誕市集已由單純採買，進化為冬季限定的城市主題樂園，如倫敦海德公園冬季仙境、布魯塞爾冬日奇蹟，都是採取「市集結合大型遊樂設施」模式，讓民眾不只是逛市集，甚至可玩上一整天。

另外，蔣萬安也提到，迪化商圈應與大稻埕碼頭形成緊密連結，但目前2者間缺乏連貫動線，行人需穿越環河快速道路，不僅動線中斷，亦易造成車流壅塞及人車衝突，致使很多遊客不願前往水岸。由水利處、產業局及交通局共同就迪化商圈與大稻埕碼頭間人行動線銜接、空間介面及街區整合進行整體規畫，研擬以行人友善為核心的空間改善方案，使街區、人潮與水岸形成可往返流動完整動線。

北市商業處表示，今年台北年貨大街」預計31日至2月15日以「奔年貨」為主題，邀請國內知名 IP「白爛貓」熱鬧登場。今年會以「親子共遊」為核心，將迪化街永樂廣場變身親子走春童樂會，並以「馬上趣」、「馬上購」及「馬上發」三大面向，規畫多項趣味及應景節慶活動。

商業處說，今年年貨大街首次與IP合作，「視覺升級」部分結合IP元素，打造巨型氣偶等年味喜慶妝點，設置於入口及永樂廣場等；「體驗深化」則規畫多項融合IP元素特色年節體驗，如手寫斗方或套色集章等，讓民眾親自感受年節樂趣；另外，虛實整合店家上架電商平台，打造線上年貨大街專區，未來將持續就視覺升級、體驗深化及功能轉型等面向，納入年貨大街活動規畫，朝進化成為城市主題樂園的目標辦理。