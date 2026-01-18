連帶改善淡水八里交通 地方期待

五股交流道交通流量位居全台第二，周邊平面道路塞車已成日常，隨著淡江大橋將通車，車流勢必也會湧入。民代認為市府推動五股交流道銜接台64快速道路增設高架匝道，攸關淡水河生活圈交通順暢，符合地方期待，勢在必行。

五股交流道規畫時未能直接銜接台64的原因眾說紛紜，有官員認為早期因二重疏洪道有疏洪功能，因水利法規定防洪治理計畫線內不能落墩，應是防洪因素才未設置，後來圓山子分洪後減輕二重疏洪道壓力，加上淡北地區及五股人口逐年成長，且淡江大橋將通車，車流勢必從八里引進至64到高速公路，新北市府才啟動國一銜接台64增設高架匝道計畫。

新北市議員鄭宇恩指出，國一接台64往八里方向聯絡道是淡水河口生活圈的重大交通工程，若能順利推動，可減輕五股市區道路負擔，再搭配淡江大橋通車效益，可降低八里主幹道龍米路壅塞情況，未來涉及河川區及都市計畫都需地方政府積極配合，要求交通局送中央爭取施作的同時，就應針對用地問題取得跨單位共識，讓工程順利推動。

議員陳偉杰說，國一銜接台64往八里長期仰賴平面道路轉接，尖峰壅塞已成地方民眾與通勤族困擾，增設高架北入匝道方向正確且有其必要，市府應加速推動審慎規畫，積極與中央單位協調，爭取盡速核定與施作。