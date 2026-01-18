聽新聞
0:00 / 0:00

淡水捷運站停車場 委外民營收費不變

聯合報／ 記者邱書昱／台北報導
淡水站的轉乘停車場將改由民營。圖／台北捷運公司提供
淡水站的轉乘停車場將改由民營。圖／台北捷運公司提供

台北捷運共有29處轉乘停車場，目前僅淡水站自營，北捷將委外民營，議員要求，費率不能任廠商隨意調整。北捷說，費率沒有調整計畫，考量民營能快速導入新科技，並減輕公司營運、人力等成本，因此計畫委外。

北捷總經理黃清信說，一開始都是公司自營，不過發現外面停車場能快速導入新科技，但北捷礙於設備重置年限無法更換，以至於設備落後，民間委外效益會來得更高，屆時如設備建置及維護、電費、用人費用等皆由廠商負擔，公司也能減少相關支出。

議員游淑慧表示，委外經營之後，廠商是否能隨意調高停車費？黃清信回應，廠商若要調整費用，需要經過主管機關、新北交通局同意，目前沒有調整。

北捷補充，淡水站停車場委外後廠商並無調整費率，費率為汽車平日早上6點到凌晨12點，每小時30元、凌晨12點到清晨6點，每小時20元。假日早上10點到凌晨12點為每小時60元，凌晨12時到早上10點則是20元。機車每次30元。

延伸閱讀

自營29年…北捷淡水停車場將委外 這幾項好處曝光

林淑芬轟陳菁徽未利益迴避 游淑慧舉3人打臉：可笑又可怕

總預算未審2992億不得動支 游淑慧揭民進黨漏洞：不小心說大實話

政策轉彎！台南宣布營養午餐免費 游淑慧大酸黃偉哲「愛罵又沒膽」

相關新聞

自營29年…北捷淡水停車場將委外 這幾項好處曝光

台北捷運公司全線共有29處轉乘停車場，目前剩下的淡水站將從自營改為民營，北市議員呼籲，若改為民營，費率不能任廠商隨意調整。...

淡水捷運站停車場 委外民營收費不變

台北捷運共有29處轉乘停車場，目前僅淡水站自營，北捷將委外民營，議員要求，費率不能任廠商隨意調整。北捷說，費率沒有調整計...

解五股塞車夢魘 新北擬設新路廊

民眾開車從國一銜接台64線往八里方向，需先下五股匝道走一段平面道路再上64，地方長期反映平面道路壅塞難行。新北市交通局初...

連帶改善淡水八里交通 地方期待

五股交流道交通流量位居全台第二，周邊平面道路塞車已成日常，隨著淡江大橋將通車，車流勢必也會湧入。民代認為市府推動五股交流...

十三行博物館「彼—此 2.0」特展即日起登場 體驗當一日考古學家

淡江大橋即將於今年5月正式通車，新北市立十三行博物館與滬尾藝文休閒園區攜手推出的「彼—此 2.0」特展，於今在淡水河右岸...

新北市府尋找揮別五股塞車夢魘 國道一號接台64新路廊曝光

國道一號銜接台64線往八里方向，需先下五股匝道走一段平面道路才能上64，地方長期反映尖峰時段平面道路壅塞難行，新北市府已...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。