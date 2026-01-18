淡水捷運站停車場 委外民營收費不變

台北捷運共有29處轉乘停車場，目前僅淡水站自營，北捷將委外民營，議員要求，費率不能任廠商隨意調整。北捷說，費率沒有調整計畫，考量民營能快速導入新科技，並減輕公司營運、人力等成本，因此計畫委外。

北捷總經理黃清信說，一開始都是公司自營，不過發現外面停車場能快速導入新科技，但北捷礙於設備重置年限無法更換，以至於設備落後，民間委外效益會來得更高，屆時如設備建置及維護、電費、用人費用等皆由廠商負擔，公司也能減少相關支出。

議員游淑慧表示，委外經營之後，廠商是否能隨意調高停車費？黃清信回應，廠商若要調整費用，需要經過主管機關、新北交通局同意，目前沒有調整。

北捷補充，淡水站停車場委外後廠商並無調整費率，費率為汽車平日早上6點到凌晨12點，每小時30元、凌晨12點到清晨6點，每小時20元。假日早上10點到凌晨12點為每小時60元，凌晨12時到早上10點則是20元。機車每次30元。