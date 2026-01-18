解五股塞車夢魘 新北擬設新路廊

民眾開車從國一銜接台64線往八里方向，需先下五股匝道走一段平面道路再上64，地方長期反映平面道路壅塞難行。新北市交通局初步找到可行路廊，規畫在國一往新店方向既有聯絡道增設高架北入匝道，近日已邀學者專家討論，預計年中完成先期規畫作業，再送中央爭取施作。

五股交流道被公認全台最複雜交流道，高架、平面及系統交流道交雜，民眾笑稱「要背密碼才能走對路線」，也有人說五股沒開過一定會走錯。去年10月底，五股交流道新增北出匝道通車，稍紓解往新莊及台1線擁塞，但國一銜接台64線往八里仍無高架串聯，尖峰時段更形同停車場。

新北市交通局簡任技正吳政諺表示，五股交流道若增設高架匝道直接銜接台64，能形成完整全幅路網，初步規畫國1往新店方向聯絡道增高架北入匝道，跨越台64線主線後，再併入永安大橋往八里匝道，工程經費預估18億元、用地費用1億元。

吳政諺說，因增設高架匝道涉及擴大楓江都市計畫的綠地用地需與城鄉局協調，另與水利局協調河川用地使用，先期規畫作業預計年中完成。屆時若順利施作，原行駛新五路的8成車流可轉移至新增匝道，預估尖峰時段可望減少半小時塞車，大幅減輕交通負荷。

交通局長鍾鳴時表示，過往高速公路與快速道路未有共構完整系統交流道的設計，駕駛要先下交流道再上快速道路，不僅五股交流道，汐止及中和交流道都有此情形，地方期待國道1號直接銜接台64，但仍須進行可行性研究及土地取得等問題。

交通部高公局規畫組組長蔡宗描表示，此案先由地方政府辦可行性評估，向中央提申請後再行審議，目前尚未看到詳細資料，待新北市提出申請，將再進行審議，確定施作再研議經費分攤。