十三行博物館「彼—此 2.0」特展即日起登場 體驗當一日考古學家
淡江大橋即將於今年5月正式通車，新北市立十三行博物館與滬尾藝文休閒園區攜手推出的「彼—此 2.0」特展，於今在淡水河右岸的滬尾藝文休閒園區開幕，展期至3月29日。
十三行博物館長羅珮瑄表示，十三行與淡水將捷金鬱金香酒店及滬尾藝文休閒園區的合作淵源深厚，雙方在去年新北國際考古論壇期間，攜手接待來自日韓的博物館館長，當時第一代的「彼—此」特展便以文化保存與環境共生的對話，獲得國際貴賓的高度肯定。
羅珮瑄強調，適逢淡江大橋即將於今年5月通車，推出「彼—此 2.0」特展。十三行打破場域界線，將八里的史前記憶帶往淡水，透過曾在這片土地上生活的史前人類智慧，與當代園區的永續精神相互呼應，展現淡水河兩岸緊密的文化連結。
滬尾藝文休閒園區總經理紀維綺指出，此次透過與十三行博物館的合作，將淡水與八里之間透過考古視角與當代文化更深連結，讓民眾在輕鬆玩樂的過程中，也能重新理解淡水河流域所孕育的歷史記憶與永續智慧，讓文化成為日常生活中自然發生的一部分。
「彼—此 2.0」特展打破靜態展示的框架，將考古現場的探索樂趣，原汁原味搬進現代化的藝文空間。展場視覺焦點首推超擬真的「3D考古發掘探坑地貼」，讓民眾一腳踏入彷彿深不見底的歷史現場，帶來強烈的視覺震撼。
現場更展出精緻的微縮模型與標本，將千年前的聚落生活與地底秘密濃縮於方寸之間。為了讓觀眾不只是「看」展，更要「玩」展，展區打造了超人氣的「沈浸式扮裝互動區」，大小朋友不僅能換上專業考古背心、戴上帽子，手持圓鍬與手鏟，化身帥氣的「一日考古學家」；也能換上史前風格服飾，與十三行人立牌來場跨時空合影。加上趣味十足的陶罐拼圖挑戰，讓原本嚴肅的考古知識，瞬間變成適合全家共遊的精彩探險。
