快訊

中天主播涉犯國安法遭羈押禁見 現役軍人也涉案！國防部不予評論

理組生來對答案！115學測首日 數學A、自然科解答一次掌握

涉當統戰白手套？中天記者林宸佑被指收買軍人 6人已遭收押

聽新聞
0:00 / 0:00

新北市府尋找揮別五股塞車夢魘 國道一號接台64新路廊曝光

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
五股交流道被民眾公認為全台最複雜的交流道。記者林媛玲／攝影
五股交流道被民眾公認為全台最複雜的交流道。記者林媛玲／攝影

國道一號銜接台64線往八里方向，需先下五股匝道走一段平面道路才能上64，地方長期反映尖峰時段平面道路壅塞難行，新北市府已找到可行路廊，規劃在國一往新店方向既有聯絡道增設高架北入匝道，近日已邀專家學者舉行計畫審查會議，預計年中完成先期規劃作業後送中央爭取施作。

五股交流道被民眾公認為全台最複雜的交流道，民眾形容五股交流道的高架、平面與系統交流道摻在一起，「五股要背密碼才能順利走對路線」，更有民眾表示「五股沒開過一定會走錯」。去年10月底，五股交流道新增北出匝道通車，稍稍紓解往新莊及台1線交通擁塞，但國一銜接台64線往八里方向無高架串聯，地方交通負擔加重，尖峰時段更是形同停車場。

交通局長鍾鳴時表示，過往高速公路與快速道路未有完整系統交流道的設計，駕駛要先下交流道再上快速道路，不僅五股交流道，汐止及中和交流道都面臨此情形，地方期待國道1號直接銜接台64，但仍需進行可行性研究及土地取得等問題，目前在尋找各種可解決的方案。

新北市交通局簡任技正吳政諺表示，五股交流道若增設高架匝道直接銜接台64，就能成為完整的全幅路網，初步已找到可行路廊，將於國道1號往新店方向聯絡道增設高架北入匝道，跨越台64線主線後併入永安大橋往八里匝道，初估工程經費18億元、用地費用1億元。

吳政諺說，由於增設高架匝道涉及擴大楓江都市計畫的綠地用地，需與城鄉局協調，另需與城鄉局及水利局協調河川用地使用及申請，整個先期規劃作業計畫年中完成提送中央爭取施作。若順利增設高架匝道，預計原行駛新五路8成車流可轉移至新增匝道，尖峰時段每小時減少近100輛大型車及400輛小客車行駛新五路周邊道路，預估可減少30分鐘塞車時間。

交通部高公局規劃組組長蔡宗描表示，新北市府已找到初步可行方案，但尚未看到詳細資料，待新北提出申請將依規定辦理審議，若確實施作屆時興建費用要如何分攤，須看最後審議結果而定。

新北市交通局計畫在國道1號往新店方向聯絡道增設高架北入匝道，紅色為計畫路線。圖／新北交通局提供
新北市交通局計畫在國道1號往新店方向聯絡道增設高架北入匝道，紅色為計畫路線。圖／新北交通局提供
新北市交通局計畫在國道1號往新店方向聯絡道增設高架北入匝道。圖／新北交通局提供
新北市交通局計畫在國道1號往新店方向聯絡道增設高架北入匝道。圖／新北交通局提供
國道一號要銜接台64需先走五股市區平面道路再銜接至64，尖峰時段交通擁塞難以負荷。圖／新北交通局提供
國道一號要銜接台64需先走五股市區平面道路再銜接至64，尖峰時段交通擁塞難以負荷。圖／新北交通局提供
國道一號銜接台64線往八里方向，需先下五股匝道走一段平面道路才能上64，地方長期反映尖峰時段平面道路壅塞難行。記者林媛玲／攝影
國道一號銜接台64線往八里方向，需先下五股匝道走一段平面道路才能上64，地方長期反映尖峰時段平面道路壅塞難行。記者林媛玲／攝影

國道 八里

延伸閱讀

海線民代催生港區觀光路廊 促廢棄鐵路轉型輕軌串連高美濕地

嘉義火車站鐵路高架工地挖出鐵道遺構 百年記憶現身保存規畫曝

中央經費卡關 北部TPASS靠地方最多撐6個月

汐止北山大橋3車同時誤闖機車道…1車還逆向 國3增匝道被視為根本解方

相關新聞

自營29年…北捷淡水停車場將委外 這幾項好處曝光

台北捷運公司全線共有29處轉乘停車場，目前有27處委外經營，剩下的淡水站及劍潭站將從自營改為民營，北市議員呼籲，若改為民...

十三行博物館「彼—此 2.0」特展即日起登場 體驗當一日考古學家

淡江大橋即將於今年5月正式通車，新北市立十三行博物館與滬尾藝文休閒園區攜手推出的「彼—此 2.0」特展，於今在淡水河右岸...

新北市府尋找揮別五股塞車夢魘 國道一號接台64新路廊曝光

國道一號銜接台64線往八里方向，需先下五股匝道走一段平面道路才能上64，地方長期反映尖峰時段平面道路壅塞難行，新北市府已...

國一銜接台64新路廊串聯淡水八里 地方敲碗期待

五股交流道交通流量位居全台第二，五股平面道路塞車已成日常，隨著淡江大橋將通車，車流勢必也會引進至台64至高速公路，市府推...

年終大掃除 新北環保局公布清運大型家具時間截止日

新北市環保局今在石門區公所前廣場舉辦「年終大掃除」起跑活動，由環保局及在地里長等人用實際行動整理環境，環保局表示，農曆年...

新北社區規畫師與15團隊呈現社造成果 貢寮國小水牛共學環境也是亮點

新北市城鄉發展局今在貢寮國小舉行社區規畫師成果發表會，展現公私協力推動環境改善成果。貢寮國小以水牛飼育與田野課程為基礎，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。