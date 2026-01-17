新北市府尋找揮別五股塞車夢魘 國道一號接台64新路廊曝光

國道一號銜接台64線往八里方向，需先下五股匝道走一段平面道路才能上64，地方長期反映尖峰時段平面道路壅塞難行，新北市府已找到可行路廊，規劃在國一往新店方向既有聯絡道增設高架北入匝道，近日已邀專家學者舉行計畫審查會議，預計年中完成先期規劃作業後送中央爭取施作。

五股交流道被民眾公認為全台最複雜的交流道，民眾形容五股交流道的高架、平面與系統交流道摻在一起，「五股要背密碼才能順利走對路線」，更有民眾表示「五股沒開過一定會走錯」。去年10月底，五股交流道新增北出匝道通車，稍稍紓解往新莊及台1線交通擁塞，但國一銜接台64線往八里方向無高架串聯，地方交通負擔加重，尖峰時段更是形同停車場。

交通局長鍾鳴時表示，過往高速公路與快速道路未有完整系統交流道的設計，駕駛要先下交流道再上快速道路，不僅五股交流道，汐止及中和交流道都面臨此情形，地方期待國道1號直接銜接台64，但仍需進行可行性研究及土地取得等問題，目前在尋找各種可解決的方案。

新北市交通局簡任技正吳政諺表示，五股交流道若增設高架匝道直接銜接台64，就能成為完整的全幅路網，初步已找到可行路廊，將於國道1號往新店方向聯絡道增設高架北入匝道，跨越台64線主線後併入永安大橋往八里匝道，初估工程經費18億元、用地費用1億元。

吳政諺說，由於增設高架匝道涉及擴大楓江都市計畫的綠地用地，需與城鄉局協調，另需與城鄉局及水利局協調河川用地使用及申請，整個先期規劃作業計畫年中完成提送中央爭取施作。若順利增設高架匝道，預計原行駛新五路8成車流可轉移至新增匝道，尖峰時段每小時減少近100輛大型車及400輛小客車行駛新五路周邊道路，預估可減少30分鐘塞車時間。

交通部高公局規劃組組長蔡宗描表示，新北市府已找到初步可行方案，但尚未看到詳細資料，待新北提出申請將依規定辦理審議，若確實施作屆時興建費用要如何分攤，須看最後審議結果而定。