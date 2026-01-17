國一銜接台64新路廊串聯淡水八里 地方敲碗期待

五股交流道交通流量位居全台第二，五股平面道路塞車已成日常，隨著淡江大橋將通車，車流勢必也會引進至台64至高速公路，市府推動五股交流道銜接台64增設高架匝道，民代認為此舉是攸關淡水河生活圈的重大交通工程，是回應地方的長期期待。

五股交流道銜接台64未設置高架匝道，地方有不同的說法，有官員認為，早期因二重疏洪道有疏洪功能，因水利法規定防洪治理計畫線內不能落墩，應是防洪因素才沒設置，後來圓山子分洪後減輕二重疏洪道壓力，整個時空環境改變加上淡北地區及五股人口逐年成長，且淡江大橋將通車，車流勢必從八里引進至64到高速公路，市府遂啟動國一銜接台64增設高架匝道計畫。

新北市議員鄭宇恩指出，國一接台64往八里方向聯絡道是淡水河口生活圈的重大交通工程，若能順利推動，可減輕五股市區道路負擔，再搭配淡江大橋通車效益，可降低龍米路壅塞情況，未來涉及河川區及都市計畫都需地方政府積極配合，要求交通局送中央爭取施作的同時，就應針對用地問題取得跨單位共識，讓工程順利推動。