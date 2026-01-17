年終大掃除 新北環保局公布清運大型家具時間截止日

新北市環保局今在石門區公所前廣場舉辦「年終大掃除」起跑活動，由環保局及在地里長等人用實際行動整理環境，環保局表示，農曆年前大掃除是台灣人獨有的「年度reset」，提醒民眾在年終清理時落實垃圾分類，依規定分一般垃圾、廚餘及資源回收3類，當環境清好、垃圾丟好，迎接來年好運到。

今環保局長程大維、石門區長吳家兆及在地9位里長及義工一起響應「相揪厝邊，作伙拼乾淨」活動，程大維說，里長與志義工是環境維護的第一線守護者，從日常巡查、道路清潔、污染通報等都親力親為，目前新北市有超過7成的里訂定每周或每兩周固定打掃的「環境清潔日」。

另推動超過 10 年的「里環境認證」去年更有 805 個里參與，參與率高達 78%，創下歷年新高，也代表「環境要好，靠的是夥伴的力量」已成為市民的共識，透過基層扎根，讓城市各個角落愈掃愈乾淨。

環保局提醒，年終大掃除除在清潔作業時要留意自身安全防護，如配戴口罩、手套，避免呼吸道或皮膚直接接觸灰塵與髒污，並保持室內通風，戶外環境可加強清掃住家周邊道路、後巷整潔、清除積水容器與整理閒置物品，降低環境髒亂及病媒孳生風險。