新北社區規畫師與15團隊呈現社造成果 貢寮國小水牛共學環境也是亮點

新北市城鄉發展局今在貢寮國小舉行社區規畫師成果發表會，展現公私協力推動環境改善成果。貢寮國小以水牛飼育與田野課程為基礎，完成修復草編牛棚、新設耕地與菜圃、建置飲水池等社區改造成果，讓孩子走出教室親近土地，理解在地文化。

城鄉局表示，去年社規師計畫共培育42名社造人才，輔導社區、社群及大專院校共15個團隊，並在今天齊聚貢寮國小，以「在地特色、社區共創、永續共榮」為主軸，發表社造成果，並透過交流觀摩，公私協力繼續推動環境改善，追求地方共好。

新北市副市長陳純敬出席發表會，頒發實作證明與結業證書給社規師時說，新北市從2019年至今累計完成122處改造點，逐步打造嶄新城鄉風貌。他要感謝輔導團隊、社規師及參與的里長、學校與社區夥伴們，秉持在地人做在地事的精神，把想法變成行動，改造閒置空間，展現新北社區營造的熱情與活力。

各個社造團隊分在會場用看板及實物展現成果，石碇永安里將颱風倒木再生成路口指標。八里埤頭里號召里民與志工，回收工廠水泥廢棄物打造生態池。土城祖田里以改造閒置老屋，成功供單車族駐足及在地長者療癒身心的「森活花園」。瑞芳龍安公園用既有神社石碑與回收的漁燈，打造的裝置藝術融入地。

活動地點貢寮國小去年加入社規師計畫，校長楊小梅今天與師生為來賓導覽，學校如何以水牛飼育與田野課程為基礎，透過修復草編牛棚、新設耕地與菜圃、建置飲水池成為社造亮點，打造水牛共學環境，讓教學走出教室。

毗鄰貢寮的雙溪區上林國小延續也投入改造，在校園內土地公廟增設竹藤編燈籠與造型座椅，重新整理原本雜草叢生的生態池，讓師生與在地居民多一處可停留、可互動的休憩場域。