新北社區規畫師與15團隊呈現社造成果 貢寮國小水牛共學環境也是亮點
新北市城鄉發展局今在貢寮國小舉行社區規畫師成果發表會，展現公私協力推動環境改善成果。貢寮國小以水牛飼育與田野課程為基礎，完成修復草編牛棚、新設耕地與菜圃、建置飲水池等社區改造成果，讓孩子走出教室親近土地，理解在地文化。
城鄉局表示，去年社規師計畫共培育42名社造人才，輔導社區、社群及大專院校共15個團隊，並在今天齊聚貢寮國小，以「在地特色、社區共創、永續共榮」為主軸，發表社造成果，並透過交流觀摩，公私協力繼續推動環境改善，追求地方共好。
新北市副市長陳純敬出席發表會，頒發實作證明與結業證書給社規師時說，新北市從2019年至今累計完成122處改造點，逐步打造嶄新城鄉風貌。他要感謝輔導團隊、社規師及參與的里長、學校與社區夥伴們，秉持在地人做在地事的精神，把想法變成行動，改造閒置空間，展現新北社區營造的熱情與活力。
各個社造團隊分在會場用看板及實物展現成果，石碇永安里將颱風倒木再生成路口指標。八里埤頭里號召里民與志工，回收工廠水泥廢棄物打造生態池。土城祖田里以改造閒置老屋，成功供單車族駐足及在地長者療癒身心的「森活花園」。瑞芳龍安公園用既有神社石碑與回收的漁燈，打造的裝置藝術融入地。
活動地點貢寮國小去年加入社規師計畫，校長楊小梅今天與師生為來賓導覽，學校如何以水牛飼育與田野課程為基礎，透過修復草編牛棚、新設耕地與菜圃、建置飲水池成為社造亮點，打造水牛共學環境，讓教學走出教室。
毗鄰貢寮的雙溪區上林國小延續也投入改造，在校園內土地公廟增設竹藤編燈籠與造型座椅，重新整理原本雜草叢生的生態池，讓師生與在地居民多一處可停留、可互動的休憩場域。
陳純敬說，透過專業知識的培力課程及實務實習的操作技巧，提升團隊社造能力，不僅凝聚社區意識，也進一步推進地方永續創生。市府歡迎更多人加入社規師行列，也會持續推動社區營造，讓新北每個角落都更宜居，更有韌性。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言