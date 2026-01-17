快訊

李玟51歲冥誕　全球歌迷齊聚金寶山花海紀念「永遠的月光愛人」

生日當天人倫悲劇！美11歲男童「為拿回Switch」槍殺父親

最好的貓咪朋友走了…鳳頭鸚鵡沉思後「突開口問1句」 主人秒破防

新北社區規畫師與15團隊呈現社造成果 貢寮國小水牛共學環境也是亮點

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
新北市城鄉發展局今在貢寮國小舉行去年社區規畫師成果發表會，貢寮國小也以水牛飼育與田野課程為基礎，打造水牛共學環境。圖／新北市城鄉局提供
新北市城鄉發展局今在貢寮國小舉行去年社區規畫師成果發表會，貢寮國小也以水牛飼育與田野課程為基礎，打造水牛共學環境。圖／新北市城鄉局提供

新北市城鄉發展局今在貢寮國小舉行社區規畫師成果發表會，展現公私協力推動環境改善成果。貢寮國小以水牛飼育與田野課程為基礎，完成修復草編牛棚、新設耕地與菜圃、建置飲水池等社區改造成果，讓孩子走出教室親近土地，理解在地文化。

城鄉局表示，去年社規師計畫共培育42名社造人才，輔導社區、社群及大專院校共15個團隊，並在今天齊聚貢寮國小，以「在地特色、社區共創、永續共榮」為主軸，發表社造成果，並透過交流觀摩，公私協力繼續推動環境改善，追求地方共好。

新北市副市長陳純敬出席發表會，頒發實作證明與結業證書給社規師時說，新北市從2019年至今累計完成122處改造點，逐步打造嶄新城鄉風貌。他要感謝輔導團隊、社規師及參與的里長、學校與社區夥伴們，秉持在地人做在地事的精神，把想法變成行動，改造閒置空間，展現新北社區營造的熱情與活力。

各個社造團隊分在會場用看板及實物展現成果，石碇永安里將颱風倒木再生成路口指標。八里埤頭里號召里民與志工，回收工廠水泥廢棄物打造生態池。土城祖田里以改造閒置老屋，成功供單車族駐足及在地長者療癒身心的「森活花園」。瑞芳龍安公園用既有神社石碑與回收的漁燈，打造的裝置藝術融入地。

活動地點貢寮國小去年加入社規師計畫，校長楊小梅今天與師生為來賓導覽，學校如何以水牛飼育與田野課程為基礎，透過修復草編牛棚、新設耕地與菜圃、建置飲水池成為社造亮點，打造水牛共學環境，讓教學走出教室。

毗鄰貢寮的雙溪區上林國小延續也投入改造，在校園內土地公廟增設竹藤編燈籠與造型座椅，重新整理原本雜草叢生的生態池，讓師生與在地居民多一處可停留、可互動的休憩場域。

陳純敬說，透過專業知識的培力課程及實務實習的操作技巧，提升團隊社造能力，不僅凝聚社區意識，也進一步推進地方永續創生。市府歡迎更多人加入社規師行列，也會持續推動社區營造，讓新北每個角落都更宜居，更有韌性。

新北市城鄉發展局今在貢寮國小舉行去年社區規畫師成果發表會，貢寮國小也以水牛飼育與田野課程為基礎，打造水牛共學環境。圖／新北市城鄉局提供
新北市城鄉發展局今在貢寮國小舉行去年社區規畫師成果發表會，貢寮國小也以水牛飼育與田野課程為基礎，打造水牛共學環境。圖／新北市城鄉局提供
新北市城鄉發展局今在貢寮國小舉行去年社區規畫師成果發表會，副市長陳純敬出席並頒發實作證明與結業證書結社造團隊。圖／新北市城鄉局提供
新北市城鄉發展局今在貢寮國小舉行去年社區規畫師成果發表會，副市長陳純敬出席並頒發實作證明與結業證書結社造團隊。圖／新北市城鄉局提供
新北市城鄉發展局今在貢寮國小舉行去年社區規畫師成果發表會，社造團隊在會場各自用看板及實物展現成果。圖／新北市城鄉局提供
新北市城鄉發展局今在貢寮國小舉行去年社區規畫師成果發表會，社造團隊在會場各自用看板及實物展現成果。圖／新北市城鄉局提供

貢寮 團隊

延伸閱讀

新北119消防節 國際立功搜救犬Aqua授階分隊長

百里侯提名藍多處搞不定 藍憂：新北、台中以為是囊中物嗎？

新北「FUN災熊HOU新北熊平安」慶祝消防節活動 大人小孩齊同樂

新北半夜驚天巨響 恍神男駕車撞路邊13輛機車

相關新聞

自營29年…北捷淡水停車場將委外 這幾項好處曝光

台北捷運公司全線共有29處轉乘停車場，目前有27處委外經營，剩下的淡水站及劍潭站將從自營改為民營，北市議員呼籲，若改為民...

告別輝達 台北6公頃大松南營區的下一步？

台北松山機場南側松南營區約6公頃，一度被視為輝達備案，鄰近敦化南北路特定專用區、民生社區等精華地帶，但是輝達未選中後，也...

新北社區規畫師與15團隊呈現社造成果 貢寮國小水牛共學環境也是亮點

新北市城鄉發展局今在貢寮國小舉行社區規畫師成果發表會，展現公私協力推動環境改善成果。貢寮國小以水牛飼育與田野課程為基礎，...

新北「FUN災熊HOU新北熊平安」慶祝消防節活動 大人小孩齊同樂

新北市消防局今天在板橋區舉辦「FUN災熊HOU新北熊平安」慶祝消防節活動，吸引許多家長帶領小朋友一齊體驗同樂，同時深化全...

新北大巨蛋選址 侯友宜再提樹林

新北市長侯友宜昨率市府團隊至樹林及土城區舉辦行動治理座談會，侯說，新北捷運5線齊發，三鶯線將完工，帶動土城、樹林、三峽及...

松山機場旁國防部舊地 確認可公辦都更

北市松山機場附近多筆國防部土地不是閒置，就是舊有房屋，與鄰近高樓大廈形成強烈對比，許多長者居住在老舊屋內，也不敢整修，在...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。