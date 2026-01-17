新北119消防節 國際立功搜救犬Aqua授階分隊長

新北市今天舉辦119消防節慶祝活動，向第一線消防與義消致敬，並透過救災演練與親子互動宣導防災觀念。去年在世界盃搜救認證獲第5名的搜救犬Aqua，也被授階為搜救犬分隊長。

市長侯友宜今天在慶祝活動致詞表示，消防節不只是向消防人員致敬的重要日子，除感謝消防與義消在危急時刻無畏逆行、守護市民生命，更提醒全民共同重視防災安全。

侯友宜並表揚領犬員吳惟逸與搜救犬Aqua，透過新聞稿表示，他們去年赴捷克參加國際搜救犬組織「IRO國際搜救犬世界盃」，在38國隊伍中，於瓦礫堆搜索項目脫穎而出獲世界第5名；創下台灣在該賽事中的最佳紀錄，讓台灣的搜救能力在國際舞台上備受肯定。

消防局告訴中央社記者，搜救犬隊位於三峽大埔消防分隊，共有10隻搜救犬，憑藉敏銳嗅覺及對人類深深的信任，成為救援行動中最靈敏且高效率的生命探測夥伴。

消防局說，Aqua經由能力認證後，已是消防局搜救犬隊小隊長，Aqua去年10月曾支援花蓮光復鄉馬太鞍溪人道搜救任務。經由世界盃項目認證獲獎，侯友宜今天也授階Aqua升為搜救犬分隊長，對其能力的肯定與嘉勉。

市府肯定義消於「114年全國義勇消防人員體技能交流賽」，在無人機運用、車禍救援及繩索救援等3項目，奪全國第1名。

活動現場展示電動車火災搶救、車禍救助、搜救犬搜索、高索救助、OHCA（到院前心肺功能停止）緊急救護、醫院雙軌派遣及無人機射水等演練，並結合空拍機、雷達探測與影像設備，讓民眾瞭解科技救災實務。

消防局說，近5年新北火災件數下降逾2成，住警器成功預警累計785件，OHCA康復出院率提升至12.13%，成功救回2955人。