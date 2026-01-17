自營29年...北捷淡水停車場將委外 這幾項好處曝光

快訊

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
淡水站的轉乘停車場將改由民營。圖／台北捷運公司提供
台北捷運公司全線共有29處轉乘停車場，目前有27處委外經營，剩下的淡水站及劍潭站將從自營改為民營，北市議員呼籲，若改為民營，費率不能任廠商隨意調整。北捷說，考量民營能快速導入新科技，並減輕公司營運、人力等成本，因此計畫委外；而費率調整需要經過主管機關同意，目前沒有調整計畫。

北捷目前自營的轉乘停車場站為劍潭站及淡水站，而劍潭站正著手興建TOD大樓，之後就順勢委外經營。淡水場站則是於民國86年淡水站通車後啟用，場站共計汽車553格、機車986格，考量成本北捷有意委外。

北捷總經理黃清信說，一開始停車場站都是由公司自營管理，不過發現外面停車場能快速導入新科技，像是車牌辨識系統等，但北捷礙於設備重置年限無法更換，以至於設備落後，確實民間委外效益會來得更高。

他說，公司在評估考量過後，參考各地方政府公有停車場營運方式，分標分階段陸續辦理委外經營。屆時相關營運費用如設備建置及維護、電費、用人費用等皆由廠商負擔，公司也能減少相關支出。

不過，北市議員游淑慧表示，委外經營之後，廠商是否能隨意調高停車費？還是維持原本的費率？「是不是捷運公司不好調漲停車費，所以採用委外？」

黃清信說，廠商若要調整費用，需要經過主管機關、新北市交通局同意，目前沒有調整的情形。

北捷補充，淡水站停車場委外後廠商並無調整費率，費率為汽車平日早上6點到凌晨12點，每小時30元、凌晨12點到清晨6點，每小時20元。假日早上10點到凌晨12點為每小時60元，凌晨12時到早上10點則是20元。機車每次30元。

另外，持悠遊卡停車轉乘捷運，機車每次優惠5元，汽車每小時優惠5元，並以當次搭乘捷運車資為上限。

