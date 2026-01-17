聽新聞
新北「FUN災熊HOU新北熊平安」慶祝消防節活動 大人小孩齊同樂
新北市消防局今天在板橋區舉辦「FUN災熊HOU新北熊平安」慶祝消防節活動，吸引許多家長帶領小朋友一齊體驗同樂，同時深化全民防災意識。新北市長侯友宜與2位曾由消防救護人員接生小朋友合影並寫下心中的感謝，他希望讓這份溫暖的支持，成為消防人員持續前進的動力。
新北市消防局與MOMO家族聯名合作，今天上午在板橋區高爾富路遠東香榭大道舉辦「FUN災熊HOU新北熊平安」慶祝消防節活動，現場設置地震複合式災害搶救及救護演練暨搜救犬授階，還有47個宣導攤位、119特色親子專區及感恩消防英雄留言牆，透過寓教於樂的方式，將防災觀念融入市民日常生活之中。
新北市搜救犬隊吳惟逸隊員與搜救犬 Aqua（阿夸）去年遠征捷克參加「IRO 國際搜救犬世界盃」從全球 38 個國家參賽隊伍中脫穎而出，在瓦礫堆搜索競賽中榮獲世界第 5 名佳績，市長侯友宜今天授階表揚。
侯友宜指出，新北市過去5年的火災件數下降超過20%，住警器成功預警案例累計達785件，OHCA康復出院率也已提升到12.13%，累計成功救回2955位市民的寶貴生命。他說，防災不是單一單位的責任，是全民共同課題，只要每個人多一分準備，就能減少一份傷亡，他強調，市府團隊會持續秉持「HOU HOU做代誌」的精神與市民攜手打造一個熊平安、熊幸福的新北市。
