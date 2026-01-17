快訊

出國玩再也不買伴手禮給同事！原因曝光全網點頭：打死不要

學測數A解答出爐！向量出題比例較高 考生點名「燒腦魔王題」：卡很久

台股淪少數人的牛市 投資人站錯隊如何解套

台北茶花展開跑 南港公園梅花綻放

中央社／ 台北17日電
台北市公園路燈工程管理處表示，隨冬季氣溫轉涼，南港公園內的梅花已陸續綻放，民眾可前往現場賞花。（公園處提供）中央社記者劉建邦傳真　115年1月17日 中央通訊社
台北市公園路燈工程管理處表示，隨冬季氣溫轉涼，南港公園內的梅花已陸續綻放，民眾可前往現場賞花。（公園處提供）中央社記者劉建邦傳真　115年1月17日 中央通訊社

北市公園處今天表示，隨冬季氣溫轉涼，南港公園內的梅花已陸續綻放，此外，花卉試驗中心舉辦台北茶花展目前已登場，民眾可趁假期空檔期間到北市賞花。

台北市公園路燈工程管理處新聞資料提及，南港公園內的梅花已陸續綻放，部分植株進入開花期，潔白花朵點綴湖畔與林間景觀，為冬日增添清雅氣息。

公園處建議民眾，可於1月中下旬走訪南港公園，把握梅花花期，感受冬季限定的自然美景。

南港公園管理所表示，園區內共有11株梅花，已隨冬季條件成熟逐步進入開花階段，預期花況將於近期持續展開，加上園區內水域與林地交織的環境，讓梅花在冬天更顯清幽雅致。

此外，公園處提到，2026年台北茶花展已於花卉試驗中心登場，活動至1月25日止，今年展覽以「茶花開了」為主題，結合自然景觀、園藝美學與藝術創作，呈現台北冬季特色花卉。

公園處表示，花卉試驗中心擁有歷史最悠久的茶花園，蒐集超過300種茶花品種，已孕育出數千株茶花，更是茶花生長的理想場域。

公園處新聞資料提及，2026年台北茶花展在展覽期間設置多項推廣活動，讓茶花展不僅是花卉展覽，更是結合自然美學、文化與永續理念的城市花季盛會，盼讓市民感受四季更迭與土地情感的連結，且將持續推動城市綠色生活的深度體驗。

公園處表示，相關活動可至官方網站或上網搜尋「花IN台北」網站。

梅花 北市 網站

延伸閱讀

KK園區2.0？泰柬邊境詐騙集團「規模達KK園區40%」戒備森嚴如監獄

嘉義縣山區梅花逐步盛開 文觀局邀遊客賞花

冷氣團助攻！台南梅嶺梅花一夕爆開 賞梅專車周末啟動

連日低溫台南楠西梅花綻放 官民合推賞花採果泡溫泉

相關新聞

告別輝達 台北6公頃大松南營區的下一步？

台北松山機場南側松南營區約6公頃，一度被視為輝達備案，鄰近敦化南北路特定專用區、民生社區等精華地帶，但是輝達未選中後，也...

自營29年...北捷淡水停車場將委外 這幾項好處曝光

台北捷運公司全線共有29處轉乘停車場，目前有27處委外經營，剩下的淡水站及劍潭站將從自營改為民營，北市議員呼籲，若改為民...

新北「FUN災熊HOU新北熊平安」慶祝消防節活動 大人小孩齊同樂

新北市消防局今天在板橋區舉辦「FUN災熊HOU新北熊平安」慶祝消防節活動，吸引許多家長帶領小朋友一齊體驗同樂，同時深化全...

新北大巨蛋選址 侯友宜再提樹林

新北市長侯友宜昨率市府團隊至樹林及土城區舉辦行動治理座談會，侯說，新北捷運5線齊發，三鶯線將完工，帶動土城、樹林、三峽及...

松山機場旁國防部舊地 確認可公辦都更

北市松山機場附近多筆國防部土地不是閒置，就是舊有房屋，與鄰近高樓大廈形成強烈對比，許多長者居住在老舊屋內，也不敢整修，在...

北市松南營區年底將拆 怎活用？市府還在想

松山機場南側松南營區一度被視為輝達海外總部備案，鄰近敦化南北路特定專用區、民生社區等精華地帶，但還沒有如何開發計畫，產發...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。