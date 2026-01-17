影/參戰新北李四川表態承擔 時間上尊重黨的機制

台北市長蔣萬安、副市長李四川、林奕華，上午前往台北市公務委員員訓練處出席「115年台北隊策勵營」。

活動前李四川受訪時，就是否參選新北市長選舉一事表示，若黨部機制完成後需要他承擔，屆時就會參與所有該有的活動。

而對參選的時間表李四川表示，沒有所謂的時間表。現在最重要是，要在一月底把輝達簽約完成，把所有的工作該做的做完後，再來考慮其餘的事情。

而台北市議會議長戴錫欽日前表示，要整合要加快，不然綠營蘇巧慧已經起跑，藍營會被挖牆一事。李四川回應表示，黨有黨的機制，尊重黨該有的機制。而對於新北基層的擔憂李四川表示，所謂選舉當然有該有的步驟，那國民黨該有的機制，還是會完成機制再來活動。