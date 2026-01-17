告別輝達 台北6公頃大松南營區的下一步？

快訊

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
松南營區現址，預計今年年底地上建物才會拆除。記者林佳彣／攝影
台北松山機場南側松南營區約6公頃，一度被視為輝達備案，鄰近敦化南北路特定專用區、民生社區等精華地帶，但是輝達未選中後，也傳出將作長照、新創研發基地等規畫。北市議員詹為元說，應該要思考10年、20年後產業變化，不能急就章。

精忠里長賴美旭表示，該基地面積大，一塊是戰管聯隊，另一塊則是空軍聯隊，將近10年前曾經有聽聞要規畫成長照機構或其他的延伸，但直到現在都還沒有任何風聲，「這麼大塊的基地，可能也要靜觀其變，到了之後可能社會需求也會有所不同。」

她說，不同年代有不同規畫的需求，若是現在馬上要興建，勢必覺得長照相關的照護是里內急需，現在里辦公室內，只能電話問安、關懷訪視或開課，但是若走到長者更加衰老的階段，就需要類似的長照服務。

詹為元表示，目前該地會隸屬於產發局，曾聽說會朝研發新創用地，不過他認為，北市轄內有許多孵化育成中心，畢竟這塊用地位處市中心且基地大，「北市應該要思考10年、20年怎麼走，真的適合就這樣蓋孵化器嗎？」

他也盤點，台北市目前已有生技園區、輝達進駐之後也會帶動北士科的AI產業鏈，同樣地回歸到松南營區的運用，更要思考未來發展的產業。加上松南營區上仍有建物，預計今年底會全面拆除，所以還有一年時間思考規畫。

至於民生社區的限高部分，詹為元說，基地位處南邊，不在航線上，所以沒有限高問題，也因此建議市府趕緊計畫，同時回歸到民生社區住戶希望進駐的產業是低噪音、低污染。

產發局表示，有關松山機場南側土地的未來使用規畫，目前確實仍在評估中。

