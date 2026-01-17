悠遊付「即食救援」 吃得到爭鮮

為了提倡永續餐飲，各大超商都會在晚間釋出打折的即期食品。悠遊卡公司也與數發部合作，將在本月19日推出「即食救援」，只要民眾下載悠遊付App，就會在平時常出入的捷運站點，推播附近即期食品，提供民眾參考選擇。

悠遊卡公司昨顯示模擬的推播通知，內容像是「七張站爭鮮分店將在10點半推出味噌湯5份、每分10元，可以來選購。」

悠遊卡董事長林志盈表示，悠遊卡在台北市達到9成使用量，全台也有8成左右，除了是交通支付，也能作為現金交易等使用，推出的Easy Wallet的App電子支付，也達到了400萬使用者，將這些數據作為基礎，一同攜手數發部推出「即食救援」。

林志盈說，下載App之後，不僅能隨時查看卡片餘額，還有幾點幾分進出捷運站的交易，於是即食救援就順勢利用這項數據，精準推播即期食品。

參與「即食救援」的爭鮮gogo總經理王亭力表示，爭鮮gogo每天都會依照時間、過往業績去推算餐盒數量，這次與悠遊付App合作，更加落實食品不丟棄的惜食環保精神。

悟饕池上飯包總經理李鎮岳也說，公司製作的是乾式飯包，亦即青菜會是以鹽水川燙，保存期限能比一般自助餐廳延長2到3倍。通常在下午一點時，工作人員就會開始推銷，一點半就會變成促銷，像是提供優惠或是雙拼等。