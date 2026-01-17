聽新聞
北市松南營區年底將拆 怎活用？市府還在想

聯合報／ 記者邱書昱／台北報導
松南營區現址，預計今年年底地上建物才會拆除。記者林佳彣／攝影
松南營區現址，預計今年年底地上建物才會拆除。記者林佳彣／攝影

松山機場南側松南營區一度被視為輝達海外總部備案，鄰近敦化南北路特定專用區、民生社區等精華地帶，但還沒有如何開發計畫，產發局坦言，仍在評估，地方里長、議員表示，應該要思考10年、20年後產業變化，不能急就章。

輝達落腳北士科一度卡關，副市長李四川曾表示，松南營區的市有地加上國有地面積超過6公頃，倘若輝達願意，是滿好一塊地；但輝達未選中後，也傳出將作長照、新創研發基地等規畫

精忠里長賴美旭表示，該基地面積大，10年前曾聽聞要規畫成長照機構或其他延伸，但直到現在都還沒有任何風聲，可能也要靜觀其變，否則不同年代有不同規畫需求，以長照來說，現在里辦公室只能關懷訪視或開課，但是若走到更衰老階段，就要引入類似長照服務。

議員詹為元表示，目前該地會隸屬於產發局，曾聽說會朝研發新創用地，不過北市轄內有許多孵化育成中心，畢竟這塊用地位處市中心且基地大，「北市應該要思考10年、20年怎麼走，真的適合就這樣蓋孵化器嗎？」

他也盤點，北市目前已有生技園區、輝達進駐之後也會帶動北士科的AI產業鏈，更要思考未來發展的產業。加上松南營區上仍有建物，預計今年底會全面拆除，還有一年時間思考規畫。

