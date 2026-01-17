聽新聞
新北大巨蛋選址 侯友宜再提樹林

聯合報／ 記者江婉儀林媛玲／新北報導
新北市長侯友宜（右）與市府團隊前往樹人家商，辦理樹林區「行動治理座談會」，與在地42位里長面對面交流。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜（右）與市府團隊前往樹人家商，辦理樹林區「行動治理座談會」，與在地42位里長面對面交流。記者江婉儀／攝影

新北市長侯友宜昨率市府團隊至樹林及土城區舉辦行動治理座談會，侯說，新北捷運5線齊發，三鶯線將完工，帶動土城、樹林、三峽及鶯歌等區發展，市府更全力推動大柑園開發、防洪三期等重大計畫，將樹林納入「新北大巨蛋」選址評估，未來若能落腳樹林，將帶動地方觀光與運動產業。

侯友宜昨早在樹林區座談時表示，「大柑園地區開發案」、「機五周邊區域」與「防洪三期開發」是帶動樹林轉型的三大引擎，市府正加速區段徵收與都市計畫審議，透過土地重整引進新興產業，也同步布建汙水下水道基礎建設，完善環境提升居民生活品質。

針對各界矚目的「新北大巨蛋」選地，侯表示，樹林區具備捷運軌道優勢與發展腹地，是市府重點評估的方向之一，若落腳樹林，將帶動地方觀光與運動產業的新地標。新北市議員江怡臻說，捷運土城樹林線全線動工及及新北大巨蛋是否落腳樹林，攸關未來更長遠的地方繁榮與發展。

昨午的土城區座談，會中有里長提案指，捷運三鶯線將通車，但媽祖田站的透光設計卻侵害附近住戶隱私，且車輛測試噪音影響居民生活品質，要求市府改善。

捷運局回應，車站透光設計將規畫站內增設百葉等方式，讓住戶夜間有效阻隔光害及視覺干擾，至於列車測試期間噪音也已改善，另將安裝高隔震基板及浮動式道床，從軌道基礎設施端隔離振動與噪音。

