松山機場旁國防部舊地 確認可公辦都更

北市松山機場附近多筆國防部土地不是閒置，就是舊有房屋，與鄰近高樓大廈形成強烈對比，許多長者居住在老舊屋內，也不敢整修，在地里長昨向市長蔣萬安陳情，盼市府協調國防部都更活化；國防部表示，可參與公辦都更，還在清查列管區域戶數、身分。

蔣萬安昨赴松山區參加與里長有約，民福里長李麗容提案請市府向國防部政戰局協調規畫里內國防用地都更。她表示，老蔣時代，政府撥地給民眾蓋房，住戶都有繳房屋稅，軍方若要討回土地，居民要拆屋還地，但軍方不會這樣做，因此住戶希望有機會都更。

李麗容說，這些地上建物大多超過50、60年，目前都是70、80歲的第二代居住，房子老舊，居民怕未來被迫搬遷或都更，迄今不敢整修；有些建物則因轉賣、出租，被國防部清查為非列管住戶，拆除成空地。

國防部政治作戰局表示，依國軍老舊眷村改建條例第11條，可參與公辦都更，造冊列管該區域174戶，國防部依眷改條例、都更條例的規定，正在清查住戶身分，已清查136戶，其餘38戶尚未回應，預計1月23日再派員實地訪查，釐清是列管住戶或占用戶。另邀集防部法律事務司及相關法務部門協助，提供相關法律意見、共同研商。

北市更新處長詹育齊指出，民福里多筆國防部政戰局的土地中，松山民權東公辦都更案已於去年完工，另有部分由民間實施者主導都更進行中。

政戰局正清查土地上建物，國家住都中心也針對部分土地陳情畫設公畫都更地區，北市府將持續了解政戰局土地評估公辦都更進度，協助推動。

蔣萬安回應，需要由政戰局先排除占用，也請更新處向政戰局了解，如果確認要都更意向，北市府將畫定在都更地區範圍內，照程序來往前推進，該案先列管2個月。