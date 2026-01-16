新北政風處長許家錦就職 盼打造誠信透明城市文化

快訊

中央社／ 新北16日電

新北市政風處新任處長許家錦今天宣誓就職，致詞表示將持續扮演守門員與預警者角色，讓誠信透明成為新北市的城市文化。

新北市前政風處長尹維治退休，新任處長許家錦今天宣誓就職，由新北市副市長朱惕之擔任監誓人。新北市政風處今天發布新聞稿介紹，許家錦畢業於台大法律系，曾任國防部、法務部廉政署、衛福部及財政部等機關政風處長。

許家錦致詞表示，新北市為全國人口最多的直轄市，市政推動的複雜度及挑戰性極高，政風處將持續扮演守門員與風險預警者角色，讓誠信透明成為新北市的城市文化，為市民建立值得信任的政府。

朱惕之說，市長侯友宜常提到要先有廉，才有能，有廉潔的心才能做有能力的事。感謝前處長尹維治過去2年10個月協助廉能治理，如成立廉政平台，讓新北重大工程、開發案等建設順利推動，也期勉新處長為市民創造更清廉、有效率的政府。

廉政署副署長林炤宏表示，針對新北市龐大的公共建設經費與潛在風險，廉政是市政推動的「必考題」，唯有透過行政透明與開誠布公溝通，才能有效排除爭議。廉政署將秉持預防重於查辦原則，達成清廉透明願景。

