淡水「藍海大道」將解封 新市五路一段8月完工開放通行

觀天下／ 記者許端驛／淡水報導
新市五路一段除了人行道、植栽美化、道路重鋪設之外，也會在濱海路三段這一頭增設廣場。 圖／紅樹林有線電視提供
新市五路一段除了人行道、植栽美化、道路重鋪設之外，也會在濱海路三段這一頭增設廣場。 圖／紅樹林有線電視提供

新北市淡水區新市鎮新市五路一段，從新市鎮開發以來都是處於封閉狀態，但道路中間的路樹，搭配盡頭的海景，讓這裡成為淡水的藍海大道打卡秘境，隨著新市鎮人口增加，周邊住宅也愈來愈多，淡水區公所召開一場新市五路一段人行道改善工程說明會，公所表示，未來將會把這一段解除封閉，並且重新整理改善後，開放通行。

淡水區公所工務課長賴俊宏表示，由於早期國土署在開發新市鎮，因為新市五路一段屬於低度開發區域，因此路段進行封閉管理，但隨著淡水區人口增加，加上去年才由交通部補助新北市政府高灘處要進行自行車道優化工程，其中的海堤段就是會經過新市五路一段通往海岸的方向，這次工程獲國土署4千9百多萬元的補助進行重新整理後，將會在今年八月完工開通。

崁頂里長吳庭岳表示，過去因為道路中央分隔島有種植許多中東椰棗，搭配道路盡頭蔚藍海洋營造熱帶異國景觀，成為新北市打卡祕境，未來也希望能夠將目前輕軌藍海線二期中正路中央分隔島上的中東椰棗植栽移到此處，增加美觀。另外對於這次說明會也提到，除了人行道、植栽美化、道路重鋪設之外，也會在濱海路三段這一頭增設廣場，不僅是讓行人走的更加安全，更可以將藍海大道這一條秘境正式亮相。

新北市議員鄭宇恩表示，新市五路人行道工程獲中央補助，樂見能打通通往藍海大道的道路，兼顧車行和人行需求，也將美化整體景觀。去年預算審查也特別提醒警察局要配合完善新市鎮地區的監視器佈點，這次工程也特別提醒公所和分局要連同監視器等管線一併施作，避免重複開挖，也提升整體治安。

