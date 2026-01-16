快訊

新北長者逾80萬人冠全台 首家旗艦型日照中心今開幕

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
金城日照中心今開幕。圖／新北衛生局提供
新北市65歲以上人口超過80萬人，因應高齡人口快速成長，新北市府透過公私協力模式，強化在地長照服務量能，同仁康拓長照社團法人在土城區設立新北市第126家日照中心金城日照，結合日間照顧90人、夜間臨時住宿6床及居家長照服務的複合式多功能空間，結合跨專業照護團隊與多元科技復能課程，成新北市首家旗艦型日照服務的重要示範據點。

新北市長侯友宜今前往金城日照中心致詞表示，新北市65歲以上人口超過80萬人，日間照顧是長照3.0實踐在地老化的重要關鍵，市府將持續推動高品質日照服務，結合臨時夜宿與智慧科技應用，讓長者在熟悉、安全的社區環境中維持生活功能，同時減輕家庭與照顧者的照顧負擔 。

衛生局長陳潤秋指出，長照3.0不僅是政策層級的精進，市府將持續整合長照與醫療資源，透過服務創新、科技導入與社區連結。各日照中心皆發展出獨具特色的照顧模式，並將復能訓練融入日常照護流程，同時協助家屬於返家後延續復能，提升整體照護成效。

高齡長期照顧處長林惠萍說，新北市現126家日照中心服務型態多元，且隨著長照需求持續增加，越來越多民間單位與團體投入長照服務行列，擴大日照與小規模多機能服務布局，完善在地高齡照護網絡，讓年長者都能在熟悉的環境生活、尊嚴安老，打造「活得久，也活得好」的高齡友善城市。

新北市長侯友宜今出席金城日照中心開幕活動。圖／新北衛生局提供
長照 衛生局 新北

