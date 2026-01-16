汐止科學園區高樓搶救演練 新北消防守護平安過年

再一個月就要過年了，考量到連假期間，民眾用火、用電頻率增加且人潮聚集，新北市政府消防局第一場的春節消防演練，今(16)日在汐止區登場，結合台灣科學園區辦理「高樓火災搶救實兵演練」，出動消防及義消人力逾50餘人，各式救災、救護車輛計15輛，場面相當逼真，希望提升園區及消防人員應變能力，守護民眾平安過好年。

台灣科學園區建物為地上17層、地下2層，平日上班人數約3,400人，這次演練模擬高樓發生火警，火勢透過外牆迅速向上蔓延，產生大量濃煙，並且有待救人員，演練重點包含大樓「自衛消防編組」的即時啟動，防災中心人員利用消防安全設備相關系統通報，並進行疏散引導，演練通報、滅火及避難等5個班別的協作默契，同時出動具備52公尺高度作業能力的雲梯車，執行高層受困者緊急救援，並使用消防機器人，科技救災設備上陣，以提升搜救效率。

新北市消防局長陳崇岳指出，這是春節期間新北市政府消防局在七個大隊做消防演練，今天特別選擇在汐止的台灣科學園區，在汐止曾經發生過東科大火，今年特別以超高層17樓的建築物、共有3棟的科學園區進行演練，這次從防災中心到8樓實地演練，一方面讓消防隊知道雲梯車放置位置、水源，最重要的是員工在火災發生的自衛消防編組，包括通報119、使用滅火器滅火、避難引導等，讓員工熟悉在災害發生時，第一時間做因應，今天也很感謝園區的配合。

台灣科學園區管委會主委袁修齡表示，非常感謝新北消防局第六大隊在科學園區辦理演練，因為正值春節期間，透過演練讓園區的各個廠戶有很大的幫助，喚起大家防災的意識，藉由這次的消防演練，大家能夠了解自己周邊的水源，災害發生時該做什麼處理，才能做最好的防範措施。

陳崇岳提到，高樓火災搶救首重消防安全設備的發揮，呼籲各大樓應依規落實消防檢修與演練。春節將近，消防局於春節前加強公共場所消防安全設備檢查，並持續強化救災實力，期能讓民眾安居樂業過好年。