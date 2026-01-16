佛光會煮2千碗臘八粥結緣 汐止民眾暖胃又暖心

快訊

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
佛光會「臘八粥供眾」活動，將熱騰騰的臘八粥送到里民的手上，溫暖大家的心。 圖／觀天下有線電視提供
佛光會「臘八粥供眾」活動，將熱騰騰的臘八粥送到里民的手上，溫暖大家的心。 圖／觀天下有線電視提供

為了慶祝佛陀成道紀念日，國際佛光會汐止第二分會結合長安里、保安里以及茄苳里，在長安市民活動中心舉辦法寶節「臘八粥供眾」活動，志工一大早7點就開始煮粥，然後分享給民眾結緣，讓大家在冬天吃一碗熱熱的臘八粥，暖胃也暖心。

長安里長楊清風表示，關懷據點利用上課時間，搭配佛光會台北道場汐止第二分會在活動中心舉辦臘八粥發放活動，現場來了非常多的民眾，藉由活動也說明臘八粥的由來，當天共準備了2,000碗的臘八粥和民眾結緣，吃著熱騰騰的粥，暖心又暖胃。

佛光會汐止第二分會長鄭淑娟說，今年再度跟長安里合作，在活動中心的關懷據點和民眾分享臘八粥，為了紀念佛陀成道日，都會準備臘八粥讓大家品嚐，希望讓長者得到溫暖。為了這次的活動已經準備2天了，第一天先備料，也非常感謝土地公廟願意提供場地，讓義工在烹煮臘八粥的時候，有水有電，今天也是一大早就到現場，目標就是希望將熱騰騰的臘八粥送到里民的手上，溫暖大家的心。

