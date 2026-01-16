無法行走說話的她畫出不放棄的生命力量 「愛在畫中」板橋車站展出

快訊

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
一幅幅作品，都是身心障礙者用生命書寫的藝術。新北市社會局今起至27日，在板橋火車站B1公共空間辦理「愛在畫中」巡迴畫展，讓交通樞紐化身貼近市民生活的藝術場域，邀請民眾欣賞身心障礙創作者透過畫筆與創作，訴說不被限制的生命故事。

本次展出作品中，創作者翁彥如為八里愛心教養院院生，加入陶藝社已10年，她分享每件作品都需歷時近半年完成，最喜愛花朵題材，象徵春暖花開，也期許自己持續展現自信與美麗，「只要不放棄，生命就有無限可能」。

年僅5歲的簡于涵，來自愛智發展中心，其作品〈飆風少年〉以油漆刷勾勒線條、搭配繽紛貼紙，描繪少年沿途所見的多彩風景，也映照自身從無法行走、說話，到如今能拄著前臂拐緩步前行的成長歷程。

新北市副市長朱惕之表示，「愛在畫中」展覽讓人看見身心障礙朋友永不放棄的生命力量，透過藝術創作療癒身心，也說出難以言喻的心聲，同時感謝板信商業銀行多年與市府攜手推動公益，讓來自民間的溫暖，成為協助身心障礙者開啟另一扇窗的重要力量。

今展覽首日也舉行捐贈儀式，朱惕之說，自2020年至2025年，板信商銀累計捐贈1600萬元，近年每年投入約300萬元支持弱勢家庭急難救助、長照機構療癒活動及身心障礙者圓夢計畫等。

板信商業銀行總經理曾學智表示，自2020年響應新北市「好日子愛心大平台」，與市府攜手關懷弱勢，持續支持身心障礙者社會參與，盼能拋磚引玉，邀請更多企業投入公益行列。

社會局長李美珍說，本次巡展結合八里愛心教養院「陶藝．淘意」主題，展出陶板畫及陶瓷作品，八里愛心教養院自成立陶藝社，院生克服肢體限制，投入比一般人更多時間與心力，歷經數月反覆練習完成作品，展現堅毅不撓的生命精神，也搭建藝術與社會對話的平台。

