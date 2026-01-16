2026台北燈節最強主燈「雙展區、雙IP」 蔣萬安曝變形金剛登陸

2026台北燈節將於2月25日至3月15日登場，市長蔣萬安今宣布史上第一次推出「雙展區、雙IP」策展模式，首波IP是花博展區的「變形金剛」，博派領袖柯博文、大黃蜂、狂派領袖密卡登三大經典角色燈組將齊聚，就連小提燈也化身變形金剛，限量10萬份。

今年台北燈節規劃西門與花博雙展區，花博展區以全球知名IP「變形金剛 TRANSFORMERS」為主題，結合眾多藝術家作品共同布展；首場記者會上，搶先曝光10公尺高的「柯博文主燈」。

觀傳局長余祥表示，此次合作為「變形金剛」首次在台灣大型主題燈節正式授權燈組設計，極具指標意義。主題燈組將以博派領袖柯博文擔綱主角，並同步登場柯博文戰友大黃蜂燈組，和最大對手密卡登燈組，三大經典角色齊聚花博。

她介紹，柯博文以大型立體裝置燈組，搭配燈光節奏與場域設計，呈現充滿動感與力量感的沉浸式賞燈體驗，預期成為本屆燈節最具話題性的焦點之一。

觀傳局今天也公布備受親子族群期待的小提燈，以柯博文為主題設計製作小提燈，呼應變形金剛的機械風格與城市未來感，將於3月1日至3日在西門展區及花博展區發放、1日至2日則在各行政區同步發放，限量10萬份。

余祥表示，活動期間每日亮燈時間為下午5時至晚間10時，為台北夜晚注入震撼的科幻能量，用科技、創新、未來感展現台北的科技動能，也象徵輝達進駐北士科。