快訊

被視為唯一親人…龍千玉現身靈堂崩潰痛哭 稱曹西平二度入夢交代這些話

苗栗大型吊臂車失控！衝撞路邊11輛汽機車 路人遭捲入困車底

險撞清潔員！王夢麟酒駕遭起訴 本人認「太逞強」：我現在72歲了

聽新聞
0:00 / 0:00

2026台北燈節最強主燈「雙展區、雙IP」 蔣萬安曝變形金剛登陸

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市觀傳局長余祥今分享2026台北燈節花博展區的IP是「變形金剛」，就連小提燈也化身變形金剛，限量10萬份。圖／北市觀傳局提供
北市觀傳局長余祥今分享2026台北燈節花博展區的IP是「變形金剛」，就連小提燈也化身變形金剛，限量10萬份。圖／北市觀傳局提供

2026台北燈節將於2月25日至3月15日登場，市長蔣萬安今宣布史上第一次推出「雙展區、雙IP」策展模式，首波IP是花博展區的「變形金剛」，博派領袖柯博文、大黃蜂、狂派領袖密卡登三大經典角色燈組將齊聚，就連小提燈也化身變形金剛，限量10萬份。

今年台北燈節規劃西門與花博雙展區，花博展區以全球知名IP「變形金剛 TRANSFORMERS」為主題，結合眾多藝術家作品共同布展；首場記者會上，搶先曝光10公尺高的「柯博文主燈」。

觀傳局長余祥表示，此次合作為「變形金剛」首次在台灣大型主題燈節正式授權燈組設計，極具指標意義。主題燈組將以博派領袖柯博文擔綱主角，並同步登場柯博文戰友大黃蜂燈組，和最大對手密卡登燈組，三大經典角色齊聚花博。

她介紹，柯博文以大型立體裝置燈組，搭配燈光節奏與場域設計，呈現充滿動感與力量感的沉浸式賞燈體驗，預期成為本屆燈節最具話題性的焦點之一。

觀傳局今天也公布備受親子族群期待的小提燈，以柯博文為主題設計製作小提燈，呼應變形金剛的機械風格與城市未來感，將於3月1日至3日在西門展區及花博展區發放、1日至2日則在各行政區同步發放，限量10萬份。

余祥表示，活動期間每日亮燈時間為下午5時至晚間10時，為台北夜晚注入震撼的科幻能量，用科技、創新、未來感展現台北的科技動能，也象徵輝達進駐北士科。

今天2026台北燈節首場記者會上，搶先曝光10公尺高的「柯博文主燈」。圖／<a href='/search/tagging/2/北市' rel='北市' data-rel='/2/141228' class='tag'><strong>北市</strong></a>觀傳局提供
今天2026台北燈節首場記者會上，搶先曝光10公尺高的「柯博文主燈」。圖／北市觀傳局提供

花博 觀傳局 蔣萬安 北市

延伸閱讀

蔣萬安與松山區里長有約 強調今年施政重點

命理師李靜唯曝「大象變獅子」 蔣萬安點名二寶才是

警局長今退休…新局長還沒來 蔣萬安證實劉世芳來電

台美關稅談判結果出爐 蔣萬安：希望政府能夠守住護國神山

相關新聞

捷運三鶯線捷運站透光設計挨批侵害住戶隱私 捷運局回應了

新北市長侯友宜今午率市府團隊至土城舉辦行動治理座談會，近年土城有多條捷運正興建中，交通便利帶來人口成長，會中有里長提案指...

松山機場附近土地超精華…卻呈現荒涼與高樓的城鄉對比 地方急陳情

台北市松山機場附近多筆國防部土地不是閒置，就是舊有房屋，與鄰近高樓大廈形成強烈城鄉對比，在地里長今向市長蔣萬安陳情，盼市...

2026台北燈節最強主燈「雙展區、雙IP」 蔣萬安曝變形金剛登陸

2026台北燈節將於2月25日至3月15日登場，市長蔣萬安今宣布史上第一次推出「雙展區、雙IP」策展模式，首波IP是花博...

出席樹林行動治理座談 侯友宜：大力推動在地多項重大計畫

新北市長侯友宜今與市府團隊前往樹人家商，辦理樹林區「行動治理座談會」，他說，除了捷運土城樹林線全面動工，預計2031年完...

命理師李靜唯曝「大象變獅子」 蔣萬安點名二寶才是

命理專家、吠陀占星權威李靜唯分析台北市長蔣萬安這2年運勢，將會從「大象變獅子」，蔣的故事還沒有走到最精彩的篇章，時間正在...

警局長今退休…新局長還沒來 蔣萬安證實劉世芳來電

台北市警察局長李西河今天屆齡退休，新任局長人選直至昨日內政部長劉世芳致電市長蔣萬安告知人選，預計1月20日正式上任，傳出...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。